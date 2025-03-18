Prologue: Go Wayback : Découvrez le gameplay hardcore du nouveau jeu du papa de PUBG, les tests sont ouverts

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 11h11
Après avoir dévoilé un trailer et annoncé une sortie pour 2025, Brendan Greene, le créateur de PUBG, revient avec une très belle vidéo de gameplay pour son nouveau bébé, Prologue: Go Wayback.
Prologue: Go Wayback : Découvrez le gameplay hardcore du nouveau jeu du papa de PUBG, les tests sont ouverts
Des années après avoir révélé Prologue, qui a par la suite été renommé Prologue: Go Wayback, Brendan Greene semble enfin prêt à lancer pour de bon sa nouvelle aventure, qui n'a rien à voir avec son plus gros projet jusqu'à maintenant, PUBG. Adieu le battle royale et bonjour la survie hardcore, comme nous pouvons le voir dans la nouvelle vidéo de gameplay présentée.

Longue séquence de gameplay pour Prologue: Go Wayback

Dans cette vidéo accélérée nous pouvons voir un playtrough de Prologue: Go Wayback, c'est-à-dire une partie complète, ce à quoi ressemblera notre aventure. Nous pouvons apercevoir que le joueur sera totalement seul et libre d'explorer, mais sans aucune aide, si ce n'est une carte et une boussole.

Il faudra trouver tous les objets nécessaires pour survivre et lutter contre les effets météorologiques (pluie, vent...), mais aussi avoir de quoi manger et boire, pour ne pas mourir.

Miniature vidéo

L'objectif principal sera de trouver une station météo, qui se trouve assez loin, et ce chemin sera loin d'être un long fleuve tranquille. 

Un jeu frustrant qui ne plaira pas à tout le monde

Le développeur a déjà prévenu : Prologue: Go Wayback n'est pas destiné à tout le monde. Son expérience sera assez dure et frustrante, et cela va engendrer de nombreuses critiques selon lui.
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Mais Prologue: Go Wayback est en réalité un projet bien plus ambitieux. Il s'agit ici de tester « la technologie de génération de terrain basée sur l'apprentissage automatique ». Tout cela doit servir de base pour le plus gros projet du studio, Artemis, une expérience de bac à sable massivement multijoueur qui s'appuiera sur les avancées technologiques testées dans les différents projets, comme Prologue: Go Wayback.

Rendez-vous cet été

Si des tests viennent d'être lancés ce 17 mars, la sortie en accès anticipé de Prologue: Go Wayback est prévue pour cet été sur Steam. De plus amples informations arriveront plus tard.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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