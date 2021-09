PlayerUnknown donne de précieuses informations sur Prologue et Artemis, son autre projet

Image via Venture Beat.

En décembre 2019, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie annuelle des Game Awards,. Depuis, aucun détail majeur n'avait été donné, mais à la suite de son départ définitif de Krafton, voilà querefait parler de lui. Après nous avoir donné quelques informations sur Twitter , il s'est étalé plus amplement par le biais d'une interview, riche en détails.Comme nous le savions depuis peu,. Nous évoluerons dans un terrain de 64km sur 64 km, dans lequel le joueur devra tout simplement survivre. Ce monde, modélisé notamment à partir de forêts européennes, proposera une faune et une flore diversifiées, mais aussi une multitude de caractéristiques du monde réel, comme des mines de charbon.L'objectif ultime est de créer un écosystème entier, qui n'est pas basé sur des lignes de code, mais le machin-learning, où le monde serait capable d'évoluer de lui-même. Brendan Greene prend l'exemple de Red Dead Redemption 2 où, si vous tuez tous les ours d'une région, il suffit de revenir pour les revoir. Dans Prologue, il souhaite que « la vie ait un sens » et que si tous les ours sont tués, l'évolution de la région devra se faire sans eux.Prologue n'a cependant pas vocation à devenir un jeu complet, et tous ces tests sont mis en place pour. Le rêve de, avec un gameplay réaliste de A à Z. Les joueurs pourraient alors construire des villes, développer des cultures et tout ce qui a été fait sur Terre grâce aux ressources qu'ils récolteront.Contrairement à Prologue, qui générera un nouveau monde à chaque fois,. Il précise également qu'il ne s'agit pas d'un monde conçu pour celles et ceux aimant les combats, et qu'il attend une coopération de la part des joueurs. Cependant, il ne faut pas attendre à le voir débarquer avant au moins cinq ans, soit 2026.Pour ce qui est de, nous devrions le voir arriver sur PC dans les mois à venir, ou au moins avoir un meilleur aperçu en images.