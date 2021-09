Brendan Greene quitte définitivement PUBG et Krafton pour se consacrer à ses projets

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



. Alors qu'il s'était éloigné du développement du battle royale en mars 2019, déjà pour se consacrer à de nouveaux projets, mais au sein de PUBG Corporation, il quitte en cette année 2021 Krafton et de surcroit PUBG Corporation. Ce dernier va donc créer son studio, ou plus précisément le développer,. La différence est qu'à partir de maintenant, il ne sera plus rattaché à Krafton. Pour rappel, celui-ci est basé à Amsterdam.Naturellement, aucun projet n'a encore été annoncé,. Les seules informations dont nous disposons est qu'il ne s'agit pas d'un battle royale, ni d'un FPS.Avec son studio,. Il nous en dira un peu plus sur ses objectifs « à une date ultérieure ». En attendant, il remercie Krafton pour la confiance et les opportunités qui lui ont été offertes ces dernières années. Pour rappel, PlayerUnknown est étroitement lié avec le genre battle royale, étant donné qu'il a plus ou moins imaginé le mode BR de DayZ , alors que celui-ci n'était encore qu'un mode d'ARMA 2. Il a ensuite travaillé sur H1Z1, au début du projet, avant de rejoindre la Corée du Sud et sa capitale pour créer PUBG