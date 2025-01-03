Le créateur de PUBG en dit plus sur ses projets, et souhaite créer un métavers d'ici 15 ans

Le papa de PUBG, Brendan Greene, a depuis quelques années un sacré projet, qu'il a annoncé en 2019. Un peu plus de cinq ans plus tard, de nouvelles informations ont été publiées.
Si le nom de Brendan Greene ne vous dit rien, son pseudo, PlayerUnknown, vous sera peut-être plus familier. Et si vous ne voyez toujours pas, il s'agit ni plus ni moins que le créateur de PUBG
, l'un des précurseurs du battle royale. Ce dernier travaille depuis fin 2019 sur deux projets de taille, Prologue
et Artemis.
Ce dernier vient de donner plus d'informations dans un entretien avec IGN
, en révélant que ce projet est un pari à long terme, avec un objectif provisoire fixé à 2040
. Contrairement aux efforts coûteux, mais peu convaincants de Meta, qui a investi 46 milliards de dollars dans son métavers entre 2021 et 2024, Brendan Greene a une vision plus organique.
Objectif métavers pour le papa de PUBG
Brendan Greene a mis longtemps avant de détailler ses projets, puisqu'au départ, nous ne savions pas vraiment ce qu'aller proposer Prologue. Nous avons ensuite appris l'existence de Project Artemis, qui est le centre de tout. Ce n'est qu'avec le temps que nous avons découvert sa vision, créer un immense monde connecté, un métavers
.
Il ne s'agira pas d'un simple agrégat de « bulles IP », mais d'un réseau fluide où chaque monde peut fonctionner comme une page web grâce à un protocole universel.
Vous devriez pouvoir créer vos propres mondes, tous opérant sur le même protocole, comme HTTP. Un monde est une page, et c'est ce que j'essaie de faire avec Artemis.
- Brendan Greene.
Pour donner vie à cette vision ambitieuse, PALYERUNKNOWN Productions travaille donc sur les deux projets cités plus haut, plus une démo déjà disponible pour servir de banc d'essai,
notamment au niveau de l'utilisation de la technologie.
- Preface: Undiscovered World
- Déjà disponible en accès anticipé sur Steam, ce jeu est conçu comme une démonstration technologique.
- Prologue: Go Wayback
- Actuellement en phase de test fermé, ce jeu de survie propose une expérience simple, mais immersive : traverser un environnement hostile tout en survivant aux éléments.
D'ailleurs, Prologue: Go Wayback devrait sortir durant cette année 2025
, un premier pas majeur vers la suite de l'aventure.
Le véritable objectif de ces jeux est de tester Melba, un système révolutionnaire de génération de terrain développé par PALYERUNKNOWN Productions. Alimenté par les données géographiques de la NASA, Melba promet de créer des terrains réalistes en temps réel, offrant ainsi une variété infinie de cartes. Mais il faudra se montrer patient, puisque Brendan Greene mesure la difficulté du projet et reste réaliste, reconnaissant que cette vision nécessite des années de maturation technologique avant de devenir réalité.
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