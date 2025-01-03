Le créateur de PUBG en dit plus sur ses projets, et souhaite créer un métavers d'ici 15 ans

Le père de PUBG accuse les gros studios de dévoyer l'accès anticipé

Brendan Greene, le créateur de PUBG, revient avec Prologue, un jeu de survie sans concession. Malgré un lancement mitigé et des critiques sur le contenu du titre, il défend sa vision puriste et tacle au passage l'industrie sur l'utilisation abusive des accès anticipés.