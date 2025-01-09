Project Zomboid : Un mod incroyable transforme totalement l'expérience de jeu

Pour ajouter un peu de piment et de contexte à Project Zomboid, les joueurs peuvent découvrir un mod très poussé, qui revient sur le passé du monde, lorsque les zombies n'étaient pas là.
Alors que la version 42 continue de faire évoluer Project Zomboid
, un mod révolutionnaire, intitulé « Week One » et créé par le célèbre moddeur Slayer, offre une expérience radicalement différente, plongeant les joueurs dans la vie de Knox Country avant l'apocalypse zombie
.
Une semaine avant le chaos
Plutôt que de commencer après que le virus ait ravagé la région en plein mois de juillet, Week One place les joueurs une semaine avant l'effondrement
. Les zombies sont absents. Les PNJ humains vaquent à leurs occupations : ils travaillent, se baladent dans les rues ou se détendent chez eux
. Vous pouvez profiter de Knox paisible, mais progressivement, les signes d'une catastrophe imminente émergent, et l'infection commence à se propager, faisant basculer le monde dans le chaos.Ce mod transforme Project Zomboid de fond en comble
, avec une montée en puissance du danger et une expérience bien différente, permettant d'appréhender les choses d'une manière originale.
Pour tirer le meilleur parti de Week One, quelques éléments à noter :
- Le mod fonctionne uniquement en mode solo.
- Une nouvelle partie est requise, et il est nécessaire d'utiliser la version 42.
- Les performances peuvent varier en fonction des réglages, notamment si le nombre de zombies ou de PNJ est trop élevé. Slayer recommande d'ajuster les paramètres dans le mode bac à sable pour une expérience fluide.
Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu dans la vidéo. Si vous êtes motivé à l'idée de tester ce mod, vous n'avez qu'à passer directement par le Workshop de Steam
, rendant les choses encore plus simples. Téléchargez-le, et lancez le jeu pour en profiter.
Pour rappel, le Build 42 de PZ est en test depuis quelques semaines
, et va continuer à s'améliorer avec le temps, avant d'arriver en version finale.
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