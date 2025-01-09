Project Zomboid : Un mod incroyable transforme totalement l'expérience de jeu

Project Zomboid est un jeu de survie développé par The Indie Stone, en accès anticipé sur PC depuis 2013. Dans un monde ouvert infesté de zombies, gérez faim, fatigue et blessures, construisez des abris, explorez et survivez le plus longtemps possible. Jouable en solo ou en multijoueur, il offre une expérience réaliste et personnalisable.