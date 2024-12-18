Project Zomboid : La Build 42 est enfin là, découvrez ses nouveautés et comment y jouer

Avec l'arrivée de la Build 42 dans Project Zomboid, les joueurs passeront une fin d'année heureuse. Découvrir toutes les nouveautés, et surtout comment y jouer.
Après une très longue attente, parce que les développeurs veulent bien faire les choses, Project Zomboid vient de lancer sa Build 42
, l'une des mises à jour les plus importantes du jeu. En développement depuis cinq ans, elle permet d'implanter une multitude d'ajouts et d'améliorations dans le jeu de survie.
Quelles nouveautés pour la Build 42 de PZ ?
Les joueurs pourront découvrir de nombreuses choses, que ce soit parmi les nouveautés ou les améliorations. La carte sera plus grande, des sous-sols pourront être explorés, et des paramètres plus poussés, notamment dans la personnalisation de la partie et des zombies, pourront être ajustés.
Mais la Build 42 de Project Zomboid
ce n'est pas que cela, puisque bien d'autres choses sont ajoutées :
- Agrandissement de la carte
- Zones souterraines
- Nombreux paramètres pour personnaliser sa partie
- Nouveau système d'éclairage
- Animaux sauvages
- Une histoire qui sera plus importante
- Nouvelle mécanique de pêche
- Nouveau menu de build
- Amélioration de l'agriculture
- Voix des joueurs
- Nouvelles animations
- Nouveaux vêtements, et nouvelles armes
- Amélioration du gunplay
- Équilibrage des combats
En bref, une expérience bien plus complète, qui sera encore plus profonde lorsque le multijoueur sera ajouté plus tard, avec du crafting supplémentaire. Sur le site officiel
, les développeurs précisent également que cette version est actuellement en progression et que des problèmes peuvent arriver. Plusieurs mises à jour arriveront au fil du temps.
Comment jouer à la Build 42 de Project Zomboid ?
En sachant qu'il s'agit d'une mise à jour « Unstable », celle-ci n'est pas officiellement disponible pour toutes et tous. Pour cela, il faut effectuer quelques actions :
- Dans votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur Project Zomboid
- Allez dans « Propriétés »
- Allez ensuite dans l'onglet « Bêtas
- Dans la catégorie « Programmes de test bêta », choisissez « Unstable - UNSTABLE - Backup First »
- Téléchargez ensuite la mise à jour, et profitez des améliorations de Project Zomboid
Cette version devrait rester en test plusieurs mois, avant son arrivée de manière définitive dans Project Zomboid
. N'oubliez pas que des guides
sont à votre disposition pour mieux appréhender le jeu.
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