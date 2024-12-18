Project Zomboid : La Build 42 est enfin là, découvrez ses nouveautés et comment y jouer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2024 à 11h34
Avec l'arrivée de la Build 42 dans Project Zomboid, les joueurs passeront une fin d'année heureuse. Découvrir toutes les nouveautés, et surtout comment y jouer.
Project Zomboid : La Build 42 est enfin là, découvrez ses nouveautés et comment y jouer
Après une très longue attente, parce que les développeurs veulent bien faire les choses, Project Zomboid vient de lancer sa Build 42, l'une des mises à jour les plus importantes du jeu. En développement depuis cinq ans, elle permet d'implanter une multitude d'ajouts et d'améliorations dans le jeu de survie. 

Quelles nouveautés pour la Build 42 de PZ ?

Les joueurs pourront découvrir de nombreuses choses, que ce soit parmi les nouveautés ou les améliorations. La carte sera plus grande, des sous-sols pourront être explorés, et des paramètres plus poussés, notamment dans la personnalisation de la partie et des zombies, pourront être ajustés.

Mais la Build 42 de Project Zomboid ce n'est pas que cela, puisque bien d'autres choses sont ajoutées :
  • Agrandissement de la carte
  • Zones souterraines
  • Nombreux paramètres pour personnaliser sa partie
  • Nouveau système d'éclairage
  • Animaux sauvages
  • Une histoire qui sera plus importante
  • Nouvelle mécanique de pêche
  • Nouveau menu de build
  • Amélioration de l'agriculture
  • Voix des joueurs
  • Nouvelles animations
  • Nouveaux vêtements, et nouvelles armes
  • Amélioration du gunplay
  • Équilibrage des combats
pz-build42
En bref, une expérience bien plus complète, qui sera encore plus profonde lorsque le multijoueur sera ajouté plus tard, avec du crafting supplémentaire. Sur le site officiel, les développeurs précisent également que cette version est actuellement en progression et que des problèmes peuvent arriver. Plusieurs mises à jour arriveront au fil du temps.

Comment jouer à la Build 42 de Project Zomboid ?

En sachant qu'il s'agit d'une mise à jour « Unstable », celle-ci n'est pas officiellement disponible pour toutes et tous. Pour cela, il faut effectuer quelques actions :
  • Dans votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur Project Zomboid
  • Allez dans « Propriétés »
  • Allez ensuite dans l'onglet « Bêtas
  • Dans la catégorie « Programmes de test bêta », choisissez « Unstable - UNSTABLE - Backup First »
  • Téléchargez ensuite la mise à jour, et profitez des améliorations de Project Zomboid
build42-pz
Cette version devrait rester en test plusieurs mois, avant son arrivée de manière définitive dans Project Zomboid. N'oubliez pas que des guides sont à votre disposition pour mieux appréhender le jeu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Project Zomboid : 19 mois plus tard, la Build 42 arrive en version stable
Project Zomboid 11 juillet 2026

Project Zomboid : 19 mois plus tard, la Build 42 arrive en version stable

Après dix-neuf mois d'attente interminable, les développeurs de Project Zomboid annoncent enfin le déploiement de la version stable de la mise à jour 42. Une étape majeure pour le jeu de survie qui promet des nouveautés massives.
Project Zomboid bannit une dizaine de mods malveillants, qui cachaient une menace
Project Zomboid 09 avril 2026

Project Zomboid bannit une dizaine de mods malveillants, qui cachaient une menace

Le studio The Indie Stone a identifié et banni une série de mods pour Project Zomboid qui installaient des fichiers malveillants sur les ordinateurs des joueurs. Ces extensions musicales, téléchargées des milliers de fois sur le Steam Workshop, exploitaient une faille de la version de test du jeu.
Project Zomboid : La version stable de la Build 42 approche enfin avec des promesses alléchantes
Project Zomboid 03 mars 2026

Project Zomboid : La version stable de la Build 42 approche enfin avec des promesses alléchantes

L'attente touche à sa fin pour les survivants de Project Zomboid. Alors que la Build 42 reste en version bêta depuis plus d'un an, The Indie Stone a recruté un vétéran de l'industrie pour finaliser le développement et renouer le dialogue avec une communauté impatiente.

commentaire (0)