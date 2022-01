Project Zomboid : Comment se faufiler et être furtif ?

Comment se faufiler et être furtif dans Project Zomboid ?

Très vite, vous serez confronté à des dizaines, voire des centaines de morts-vivants dans. S'il est possible de venir à bout d'une ou deux de ces créatures sans avoir un équipement poussé, il sera en revanche très dur de semer une horde composée d'une dizaine de ces individus infectés.en faisant des actions bien précises, que nous vous expliquons ci-dessous.Comme vous l'avez peut-être découvert lors du didacticiel, si toutefois vous ne l'avez pas séché, vous pouvez vous accroupir, ce qui vous permettra de vous faufiler et passer en mode « furtif ». En étant accroupi (touche C par défaut), vous ferez effectivement moins de bruit et serez moins visible des zombies. De fait, ces derniers vous remarqueront moins et pourrez davantage explorer le monde. Cependant, votre vitesse est réduite, ce qui peut rendre certains trajets un peu plus longs, mais il ne faut pas jouer avec le feu dans, notamment durant les premières heures de la partie.Plus vous utiliserez cette touche pour. C'est-à-dire qu'avec le temps, et de la pratique, après avoir gagné des niveaux, vous serez plus performant.et vous rendre plus facilement dans certaines zones bondées de zombies sans vous faire remarquer.Nous vous conseillons de ne pas vous priver de cette touche, puisqu'elle ne vous apportera que des avantages. Si jamais elle ne porte pas ses fruits et que vous vous retrouvez à être coursé par des morts-vivants, n'hésitez pas à sprinter et utiliser la forêt, ou les bâtiments, pour les semer.