Project Zomboid : La mise à jour surprise de la Build 42 améliore les armes et le combat

Une nouvelle mise à jour vient améliorer la Build 42 de Projet Zomboid, laquelle est toujours en test avant sa sortie finale.
Project Zomboid
continue d'évoluer avec une nouvelle mise à jour pour la Build 42, actuellement en phase instable sur Steam. Cette fois, The Indie Stone s'attaque à l'un des aspects les plus exigeants du jeu : l'obtention et l'utilisation des armes à feu
. Avec des ajustements sur les spawns et un meilleur système de combat, cette mise à jour promet de rendre la survie plus intense et stratégique.
Un meilleur accès aux armes à feu
Dans Project Zomboid, trouver une arme n'est pas une tâche facile, et reste même compliqué pour les néophytes. Que ce soit dans les magasins d'armes, les commissariats ou les points de contrôle militaires, chaque tentative d'acquisition demande du temps, des outils et expose à un danger constant qui peut découler sur la mort et donc la fin de la partie. La Build 42 apporte une amélioration notable en augmentant le taux d'apparition des armes dans les postes de police et les magasins spécialisés, rendant ces lieux plus intéressants à explorer
.
The Indie Stone prévoit aussi d'enrichir les stocks d'armures et d'armes dans des zones comme la prison, ce qui renforcera encore l'intérêt de ces lieux à haut risque.
Un combat plus fluide et réaliste
L'un des problèmes rencontrés dans Project Zomboid concernait les animations de combat, notamment la rotation excessive du personnage lorsqu'il utilisait des armes de mêlée ou des armes à feu. Cette mise à jour apporte un correctif important :
- Avec une arme à une main ou à mains nues, le corps ne peut désormais pivoter que jusqu'à 45 degrés.
- Avec une arme à deux mains ou une arme à feu, la rotation est limitée à 70 degrés.
Cette modification améliore non seulement l'animation des combats, mais corrige aussi un bug qui affectait la ligne de vue du personnage. Jusqu'à présent, il arrivait que le personnage ne tourne pas comme prévu lorsque le joueur changeait de direction avec la souris, ce qui pouvait entraîner des attaques surprises. Ce correctif renforce donc la précision et la réactivité du gameplay.
Outre les changements liés aux armes et au combat, cette mise à jour corrige également de nombreux problèmes tout en implantant des ajustements, le but étant d'améliorer cette version qui est en test, mais jouée par la majorité des joueurs puisqu'elle était attendue depuis de longues années. Vous pouvez retrouver le petit patch notes ici
. D'autres mises à jour de ce genre seront publiées ces prochaines semaines. Vous pouvez d'ailleurs agrémenter l'expérience avec des mods originaux, comme celui qui vous fait commencer l'aventure avant l'épidémie
.
N'oubliez pas que des guides
sont à votre disposition pour mieux appréhender le jeu. Et si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC :
- Édition standard → 24,29 € au lieu de 26 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)