Project Zomboid évoque les améliorations qui arriveront avec le patch 41.66

Un système de file d'attente optionnel en dehors du serveur et plus organisé pour limiter les lags du serveur.

Nombreuses corrections pour lutter contre les tricheurs.

Correction des exploits, notamment contre la duplication d'objets.

Améliorations pour les propriétaires de serveurs, notamment avec un historique des actions effectuées.

Mise à jour et correction des cartes Kingsmouth et Studio.

Ajouts de nouveaux sons.

Équilibrages apportés à la recherche de nourriture et de conseils sur l'emplacement du butin.

Amélioration de l'écran scindé.

Comme toujours, The Indie Stone tient informée sa communauté des choses qui arrivent dans. Si nous savons qu' une mise à jour sur les PNJ est en cours de développement , à plus court terme,. Dans une publication sur le site officiel , les développeurs ont donc abordé, qui arrivera d'ici peu de temps dansComme ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas une mise à jour conséquente, et les joueurs ne profiteront d'aucune nouveauté. Néanmoins, la qualité de vie et l'expérience générale n'en seront que meilleures. Voici ce qui sera prochainement implanté dansEncore en phase de test, cela arrivera en bêta d'ici peu, avant d'être finalement intégré dans la version finale de, d'ici quelques semaines, tout au plus. The Indie Stone précise en outre qu'une partie de l'équipe est déjà concentrée sur les étapes à plus long terme, afin que le titre de survie continue à évoluer ces prochains mois, mais aussi années.