Project Zomboid : L'ajout de PNJ confirmé avec une roadmap

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques semaines,, bien que la première version du jeu ait été publiée en 2011. Cependant, grâce à la Build 41, notamment, des dizaines de milliers de joueurs ont tenté l'expérience de ce jeu de survie et ont été séduits. Naturellement, avec ce fort intérêt,. Et la bonne nouvelle est que la demande d'implantation de PNJ sera effective, puisque les développeurs comptent bel et bien les ajouter.Néanmoins, comme expliquer dans une publication sur Steam , cela peut prendre du temps étant donné que. Le studio veut donc prendre son temps, c'est pourquoi une équipe se concentrera « sur un patch de contenu plus rapide, moins risqué, mais toujours super cool, avant que le travail sur les PNJ ne soit terminé ».Concernant ces PNJ en question, nous pourrions avoir affaire à des PNJ « autonomes avec lesquels le joueur peut se regrouper, il pourrait s'agir principalement de la réintroduction du mode histoire, il pourrait y avoir des animaux PNJ », The Indie Stone ne ferme pour le moment aucune porte. Il est précisé qu'une multitude de codes et d'idées sympas sont enregistrés,À plus long terme, une fois les PNJ introduits, les développeurs souhaitent améliorer plusieurs points de, tels que l'artisanat, le contenu end-game, en donnant la possibilité de créer des communautés pour celles et ceux ne voulant pas recommencer une partie, ou encore apporter une histoire plus profonde.Aucune date de sortie n'a été donnée pour la première mise à jour, mais nous devrions avoir plus d'informations assez vite. Ce qui est sûr, c'est que les mises à jour, que ce soit de contenu ou pour corriger certains points, ne sont pas près de s'arrêter. En attendant, nous rappelons quereste disponible en accès anticipé sur Steam.