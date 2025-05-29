Project Zomboid : une énorme carte de France ajoutée par un nouveau mod, avec 5 villes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 mai 2025 à 15h52
Et si nous ajoutions une petite touche française à Project Zomboid, l'un des jeux de zombies les plus poussés ? C'est possible grâce à un mod très réussi.
Project Zomboid : une énorme carte de France ajoutée par un nouveau mod, avec 5 villes
Project Zomboid n'en finit pas d'impressionner par sa longévité et sa communauté très active. Alors que l'équipe d'The Indie Stone continue de peaufiner l'énorme mise à jour Build 42 actuellement en test, un mod absolument gigantesque vient d'émerger pour élargir encore plus l'expérience de survie ultime (via PCGamesN).

Créé par le moddeur Grox, « Project France » propose une toute nouvelle carte indépendante de la région habituelle du Kentucky, offrant aux joueurs une aventure complète située cette fois-ci en France, au début de l'épidémie mondiale.

Un mod colossal : 5 villes et 1 700 bâtiments

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Avec cinq nouvelles villes, cette carte est tout simplement colossale. Ce ne sont pas moins de 1 700 bâtiments que les joueurs peuvent explorer librement, ce qui en fait pratiquement une extension non-officielle de Project Zomboid. Résidences urbaines, hôtels luxueux, centres commerciaux abandonnés et appartements à fouiller... tout y est pour une expérience complète.

Vous l'aurez compris, les hordes de zombies seront au rendez-vous, avec des foules aussi imposantes qu'à Louisville. Project France promet une survie extrêmement tendue, fidèle à l'expérience Project Zomboid originale, mais avec un tout nouveau décor et des défis inédits.
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Un véritable spin-off non officiel en Europe

Dans ce mod, fini les paysages familiers de Knox Country : les joueurs se retrouvent désormais au cœur de la France au tout début de l'épidémie. La situation y est tout aussi sombre et désespérée, avec de nouvelles voitures, des objets inédits, et une toute nouvelle ambiance pour renouveler l'immersion dans l'univers apocalyptique de Project Zomboid.

Les habitués du jeu devront toutefois patienter pour profiter pleinement de la dernière mise à jour officielle, puisque Project France est actuellement compatible uniquement avec la Build 41. Mais rassurez-vous, Grox a déjà annoncé travailler sur une adaptation complète du mod pour la prochaine grande mise à jour du jeu.

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Disponible gratuitement dès maintenant

Totalement gratuit, ce mod impressionnant est disponible directement sur le Steam Workshop, où vous pouvez le télécharger et le tester immédiatement.
Miniature vidéo

Project Zomboid est toujours disponible sur PC en accès anticipé sur Steam, pour la somme de 19,50 €. Et pour suivre toute l'actualité du jeu, n'hésitez pas à consulter notre portail dédié.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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