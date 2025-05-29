Project Zomboid : une énorme carte de France ajoutée par un nouveau mod, avec 5 villes

Et si nous ajoutions une petite touche française à Project Zomboid, l'un des jeux de zombies les plus poussés ? C'est possible grâce à un mod très réussi.
Project Zomboid
n'en finit pas d'impressionner par sa longévité et sa communauté très active. Alors que l'équipe d'The Indie Stone
continue de peaufiner l'énorme mise à jour Build 42
actuellement en test, un mod absolument gigantesque vient d'émerger pour élargir encore plus l'expérience de survie ultime (via PCGamesN
).
Créé par le moddeur Grox
, « Project France »
propose une toute nouvelle carte indépendante de la région habituelle du Kentucky, offrant aux joueurs une aventure complète située cette fois-ci en France, au début de l'épidémie mondiale.
Un mod colossal : 5 villes et 1 700 bâtiments
Avec cinq nouvelles villes
, cette carte est tout simplement colossale. Ce ne sont pas moins de 1 700 bâtiments
que les joueurs peuvent explorer librement, ce qui en fait pratiquement une extension non-officielle de Project Zomboid
. Résidences urbaines, hôtels luxueux, centres commerciaux abandonnés et appartements à fouiller... tout y est pour une expérience complète.
Vous l'aurez compris, les hordes de zombies seront au rendez-vous, avec des foules aussi imposantes qu'à Louisville. Project France promet une survie extrêmement tendue, fidèle à l'expérience Project Zomboid originale, mais avec un tout nouveau décor et des défis inédits
.
Un véritable spin-off non officiel en Europe
Dans ce mod, fini les paysages familiers de Knox Country : les joueurs se retrouvent désormais au cœur de la France au tout début de l'épidémie. La situation y est tout aussi sombre et désespérée, avec de nouvelles voitures, des objets inédits, et une toute nouvelle ambiance pour renouveler l'immersion dans l'univers apocalyptique de Project Zomboid.
Les habitués du jeu devront toutefois patienter pour profiter pleinement de la dernière mise à jour officielle, puisque Project France
est actuellement compatible uniquement avec la Build 41
. Mais rassurez-vous, Grox a déjà annoncé travailler sur une adaptation complète du mod pour la prochaine grande mise à jour du jeu
.
Disponible gratuitement dès maintenant
Totalement gratuit, ce mod impressionnant est disponible directement sur le Steam Workshop
, où vous pouvez le télécharger et le tester immédiatement.
Project Zomboid
est toujours disponible sur PC en accès anticipé sur Steam, pour la somme de 19,50 €. Et pour suivre toute l'actualité du jeu, n'hésitez pas à consulter notre portail dédié.
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