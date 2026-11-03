Un joueur anonyme propose des millions à Ubisoft pour sauver ce jeu annulé en début d'année

Après l'annulation du très attendu remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, un fan fortuné a décidé de prendre les choses en main. Il propose cinq millions d'euros à Ubisoft pour relancer le développement, sans rien demander en retour.

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps a été annulé en début d'année, avec une multitude d'autres jeux d'Ubisoft, sans que le studio ne prenne le temps de prévenir tous les concernés. Cette nouvelle a bien évidemment attristé la communauté, et un joueur fortuné souhaiterait relancer le jeu, avec une offre généreuse auprès de l'éditeur français.

Un sauvetage inespéré pour les Sables du Temps

L'annonce de l'arrêt du développement du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps a laissé de nombreux joueurs dans l'incompréhension. Après des années d'un processus créatif chaotique, où le projet est passé de studio en studio, l'éditeur français avait fini par jeter l'éponge. Les espoirs de revoir cette aventure culte semblaient définitivement enterrés, d'autant plus que des fuites récentes montrant des séquences de jeu avaient ravivé l'attente du public.

Cependant, l'histoire prend aujourd'hui une tournure totalement inattendue. Un utilisateur du réseau social X, connu sous le pseudonyme de NachoRB10, a publié un long message à l'attention de la direction d'Ubisoft. Ce passionné, qui préfère garder un certain anonymat quant à sa véritable identité, s'est dit prêt à financer la reprise du projet sur ses propres deniers. Une démarche rarissime qui soulève autant de questions sur sa faisabilité que sur les intentions réelles de son auteur.

Une proposition financière aux conditions uniques

Ce qui rend cette offre particulièrement fascinante, c'est le désintéressement total affiché par le donateur. Contrairement à un investisseur classique qui chercherait à rentabiliser son apport, ce fan affirme agir par pure passion pour la licence. Il ne revendique aucune part sur les ventes futures ni aucun droit sur la propriété intellectuelle de la franchise.

Dans son message public, il détaille ses motivations avec une grande clarté :

Ma motivation n'est pas d'obtenir des profits financiers, une part des ventes ou des droits sur la propriété intellectuelle. Mon seul but serait d'aider à faire en sorte que ce jeu vidéo parvienne aux joueurs et de permettre à la communauté de profiter du travail qui a été accompli. J'ai un budget initial de plus de 5 000 000 d'euros que je serais prêt à allouer pour étudier cette possibilité, sous réserve d'un accord formel, de la viabilité du projet et des conditions qu'Ubisoft jugera appropriées.

Le silence de l'éditeur face à cette somme colossale

L'enveloppe proposée, qui pourrait même dépasser les cinq millions d'euros selon les termes du message, représente une somme considérable, même pour une production de cette envergure. Elle témoigne de l'attachement profond d'une partie de la communauté envers ce titre emblématique. Le fait qu'un individu soit prêt à mobiliser une telle fortune personnelle pour un simple jeu vidéo illustre la dimension culturelle et affective que peuvent atteindre certaines œuvres vidéoludiques.

Pour l'heure, Ubisoft n'a pas réagi officiellement à cette proposition hors du commun. L'éditeur se retrouve face à une situation inédite. Accepter une telle offre soulèverait des défis juridiques et logistiques complexes, tandis que l'ignorer pourrait susciter la frustration des joueurs qui voient ici une occasion en or de sauver un projet cher à leur cœur. Reste à savoir si cette main tendue suffira à inverser le cours du temps.