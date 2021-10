Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake est toujours en développement

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake development team: pic.twitter.com/z9sFaBwz9N — Prince of Persia (@princeofpersia) October 28, 2021

Se faisant assez discret ces dernières semaines avec une absence remarquée durant le dernier numéro d', et ne donnant pratiquement pas de nouvelles sur son avancée,a en effet annoncé sur les réseaux sociaux que oui, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake est toujours en cours de développement.Dévoilé officiellement en septembre 2020 après une énorme fuite,. Il proposera des graphismes largement améliorés et quelques nouveautés en ce qui concerne le gameplay.Les joueurs y incarneront le Prince et devront sauver le royaume qui se retrouve sous les griffes du Vizir. Malheureusement, à l'heure actuelle, il ne dispose toujours pas de date de sortie, mais nous pouvons espérer une communication de la part d'dans les semaines à venir. Par ailleurs, nous ne savons pas non plus s'il sera oui ou non disponible sur PS5 et Xbox Series.