Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake absent de l'Ubisoft Forward

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Nous faisons de grands progrès pour notre jeu qui sortira l'année prochaine, mais nous ne sommes pas prêts à partager des informations supplémentaires pour le moment. Nous partagerons une mise à jour dès que nous le serons.

À l'approche de l', les studios préparent leurs différentes vitrines afin de dévoiler des annonces exclusives auprès du public, mais aussi pour communiquer sur l'avancement de certains projets déjà en cours. Cependant,, a déclaré sur les réseaux sociaux que son titrelors de cet événement numérique.Initialement prévu pour janvier 2021,, mais nous n'avions pas plus de détails. Désormais, au travers du tweet, nous apprenons que le désir d'est de lui offrir, soit, en 2022.Malgré son officialisation en septembre 2020, la communication autour du jeu s'est faite assez rare, et les images avaient suscité pas mal de critiques de la part des joueurs. Suite à cela, les développeurs avaient décidé de prendre la parole pour éclaircir certains points. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d'en savoir plus.L'Ubisoft Forward aura pour rappel lieu le 12 juin à 21h en France, et nous permettra de découvrir Rainbow Six Extraction