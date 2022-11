Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est toujours en développement, confirme Ubisoft

Prince of Persia : Les Sables du Temps Perdu Remake n'est pas annulé

Le développement deconnaît de nombreux rebondissements, depuis 2020. En effet, vous n'êtes probablement pas sans savoir, que le titre d'Ubisoft devait, initialement, sortir en 2021 mais a été reporté à plusieurs reprises. De plus, en mai 2022, nous avons appris que le projet est désormais entre les mains d'Ubisoft Montréal . Depuis, silence radio.Or,. Dans un récent article , à retrouver sur le site officiel, Ubisoft affirme que « Prince of Persia : Les Sables du Temps Perdu Remake n'est pas annulé. Le jeu est actuellement en développement à Ubisoft Montréal ». Néanmoins, la firme n'a pas partagé de plus amples détails et indique seulement : « À l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été fixée, nous fournirons de nouvelles informations à ce sujet quand nous serons prêts ».De ce fait, vous l'aurez compris, il va falloir patienter encore un peu afin d'en voir et d'en savoir plus quant à Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès qu'Ubisoft aura dévoilé de nouveaux éléments concernant le soft.Par ailleurs, notons que dans ledit article, Ubisoft a déclaré n'avoir, actuellement, « aucun plan » de remake pour d'autres opus de la franchise Prince of Persia.