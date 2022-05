Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake change de studio de développement

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Annoncé pour la toute première fois lors de l'Ubisoft Forward de septembre 2020, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été, ensuite, repoussé à plusieurs reprises. Le titre devait, originellement, sortir en janvier 2021, mais Ubisoft Pune avait déclaré, en février de la même année, avoir besoin de plus de temps « pour délivrer un remake aussi innovant que fidèle à l'oeuvre originale », sans pour autant donner de date précise.Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake refait parler de lui en ce mois de mai 2022. En effet, il y a du changement concernant le soft. Cela a notamment été annoncé via le compte officiel Twitter Prince of Persia.. C'est d'ailleurs ce studio qui avait réalisé la trilogie, ce qui ravira très certainement les fans de la licence. Les développeurs ont ajouté qu'ils s'appuieront sur le travail d'Ubisoft Pune.Pour le moment, Ubisoft Montréal n'a pas indiqué de fenêtre ou date de sortie pour Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Il faut donc attendre une nouvelle communication de leur part, pour en savoir plus. Dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.