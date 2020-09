Prince of Persia : Les Sables du Temps : Ubisoft s'exprime sur les graphismes du remake

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'annonce du, le sentiment de joie a très vite laissé place à de l’appréhension, voire de la déception chez les amateurs de la licence,. Ainsi, les futurs joueurs où celles et ceux qui attendaient impatiemment cette annonce, se sont demandés pourquoi les graphismes n'étaient pas plus jolis, etC'est lors d'un entretien avec The Mako Reactor que le sujet a été abordé, et les développeurs se défendent alors en expliquant avoir « voulu donner ce style unique au jeu, car Prince of Persia : Les Sables du Temps raconte une histoire fantastique ». Pour que l'immersion durant la quarantaine de niveaux, vous plongeant au milieu des Voleurs de Bagdad, soit plus réaliste, Ubisoft a « décidé de partir sur un traitement visuel unique pour que le jeu sorte du rang », précisant que ce n'était pas un Assassin's Creed, ni le Prince of Persia de 2008.Qui plus est, le studio continue en affirmant. Une réponse qui ne devrait toutefois pas satisfaire la communauté, qui attendait de meilleurs graphismes. Cependant, lorsque nous le comparons brièvement avec les images du premier épisode Pour rappel,sera disponible dès le 21 janvier, sur PC, PS4 et Xbox One.