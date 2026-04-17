Un badge Twitch de Pragmata accusé de faire référence à un mème problématique

Alors que Pragmata sort sous les louanges des joueurs, une polémique inattendue entache le lancement du jeu de Capcom. Un badge Twitch promotionnel est accusé par de nombreux internautes de faire référence à un mème particulièrement douteux et problématique.
Disponible depuis ce 17 avril après une longue attente, Pragmata
semble séduire les joueurs, comme il fallait s'y attendre. Le titre, développé par Capcom, reçoit effectivement de belles critiques de la part de la communauté, qui pourrait en faire l'un des plus beaux succès de l'année. Mais une petite polémique vient de naitre, notamment à cause d'un badge Twitch.
Un lancement réussi mais assombri par une controverse
Pour célébrer cet événement, l'éditeur japonais s'est associé à la plateforme Twitch afin d'offrir aux spectateurs une récompense exclusive. Les fans ont ainsi la possibilité de débloquer un badge de discussion officiel baptisé « Cryana »
.
Annoncé tard dans la nuit sur le compte officiel du jeu, ce badge représente Diana, la jeune androïde protagoniste de l'aventure, en train de pleurer. Si l'initiative se voulait probablement innocente et festive, elle a immédiatement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux
. Plusieurs internautes accusent en effet cette image de faire écho à un mème d'Internet très controversé, généralement associé à la sexualisation de personnages enfantins.
Les accusations de la communauté
Dès la publication de l'annonce, des centaines d'utilisateurs ont pointé du doigt la ressemblance frappante entre le badge de Capcom et le mème connu sous le nom de « Uohhhhhhhhh ». Les critiques n'ont pas tardé à fuser, dénonçant un choix marketing au mieux maladroit, au pire intentionnel.
Je n'arrive pas à croire que Capcom utilise cela dans son marketing. Cela confirme à 100 % qu'il s'agit d'un appât. Plus aucune excuse n'est possible.
Pour comprendre l'ampleur de la polémique, il faut remonter aux origines de ce phénomène numérique. Le mème en question fait référence à un ancien message publié sur Twitter.
Un utilisateur avait répondu avec une série d'émojis en pleurs sous une image représentant un enfant. Bien que l'individu ait été banni de la plateforme, l'incident a été détourné pour devenir un mème récurrent, se propageant d'abord sur les forums de 4chan avant d'atteindre d'autres espaces en ligne
.
Par la suite, de nombreuses émoticônes montrant des personnages féminins d'animation japonaise mineurs en train de pleurer ont commencé à apparaître sur Twitch, toujours en référence à cette histoire. Il est tout à fait envisageable que l'équipe marketing de Capcom ignorait totalement les sombres connotations liées à cette image
, pensant simplement que transformer la jeune Diana en émoji larmoyant serait amusant pour la communauté.
Pour le moment, Capcom n'a pas réagi officiellement à ces accusations.
Pour conclure, rappelons que Pragmata
, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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