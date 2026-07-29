Pragmata 2 est (presque) sur les rails après le succès du premier épisode

Après un développement chaotique de six ans, Pragmata s'est imposé comme le nouveau joyau de Capcom. Avec plus de 2,5 millions de ventes en trois mois, cette licence inédite de science-fiction a déjoué tous les pronostics, ouvrant grand la porte à une suite déjà très attendue en interne.

Malgré un cycle de création à rallonge qui aura tenu les joueurs en haleine pendant six longues années, le pari audacieux de Capcom avec Pragmata s'avère extrêmement payant. L'éditeur japonais se félicite aujourd'hui des ventes exceptionnelles de son titre d'action et de science-fiction, envisageant très sérieusement de transformer l'essai avec un second épisode. À l'ère des suites faciles et des remakes omniprésents, imposer une nouvelle licence à gros budget relevait du miracle. Pourtant, le succès est bel et bien au rendez-vous.

Un succès commercial qui dépasse les attentes

Avec 2,51 millions d'exemplaires écoulés en seulement trois mois, Pragmata participe grandement à l'excellente santé financière du géant japonais, qui vient de dévoiler tous ses chiffres. Ce jeu d'aventure spatial, qui met en scène le duo formé par Hugh et la jeune androïde Diana au cœur d'une station lunaire hostile, a su trouver son public grâce à une mécanique de piratage inédite et un marketing redoutablement efficace.













Par l'intermédiaire de Yoshikazu Shimauchi (via Bloomberg), cadre chez Capcom, l'entreprise a confirmé lors d'un récent bilan financier que les résultats commerciaux avaient largement surpassé les prévisions initiales.

Pragmata 2 est quasiment une certitude

L'idée d'un second opus fait son chemin depuis plusieurs mois dans les couloirs de l'entreprise. Dès le mois de mai dernier, Rob Dyer, directeur des opérations de la branche américaine, soulignait que le long temps de gestation du projet en valait largement la peine. Il précisait que l'éditeur disposait désormais d'une nouvelle franchise forte à ajouter à son catalogue déjà bien fourni en titres mythiques.

Le réalisateur du jeu, Cho Yonghee, a également fait part de son enthousiasme à l'idée de replonger dans cet univers. L'équipe de développement semble prête à capitaliser sur la popularité grandissante de Diana, véritable coqueluche des joueurs, pour bâtir une saga pérenne dans le paysage vidéoludique.

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Au-delà de cette nouvelle licence, l'entreprise traverse une période faste portée par ses piliers historiques. Le cours de l'action de la société a bondi de 19 % après la publication de ces résultats records. Les franchises Resident Evil et Monster Hunter continuent d'imprimer un rythme effréné sur le marché mondial. Et avec un certain Onimusha: Way of the Sword qui arrive début septembre, Capcom pourrait s'offrir une excellente année 2026, et ce sera amplement mérité.

Pour conclure, rappelons que Pragmata, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :