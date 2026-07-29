Le succès de Pragmata propulse les finances de Capcom vers des sommets

Capcom affiche une santé financière insolente pour son premier trimestre 2026. Porté par les ventes historiques de la franchise Resident Evil et le lancement triomphal de sa nouvelle licence Pragmata, l'éditeur japonais enregistre une hausse spectaculaire de ses bénéfices et confirme son statut de géant de l'industrie.

Sans aucun doute un acteur majeur de cette année 2026, avec déjà trois grosses sorties, et bientôt une quatrième, Capcom confirme sa bonne santé dans tous les domaines avec son dernier bilan financier, qui prouve que ses licences cultes fonctionnent toujours autant, mais aussi que ses initiatives, avec une nouvelle licence, portent leurs fruits. Un modèle qui devrait inspirer d'autres studios.

Un trimestre record porté par le dématérialisé

Capcom vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale se terminant en juin 2026, et les chiffres donnent véritablement le vertige. L'éditeur japonais affiche un bénéfice ordinaire en hausse spectaculaire de 81 %, atteignant plus de 252 millions de dollars. Les ventes nettes ont quant à elles bondi de près de 55 % pour s'établir à près de 430 millions de dollars en l'espace de trois mois.

Cette croissance exceptionnelle s'explique principalement par les excellentes performances du secteur numérique de la firme. Les ventes dématérialisées ont généré une hausse de 83 % par rapport à l'année précédente. Au total, l'entreprise a écoulé près de 24 millions de jeux sur ce seul trimestre, surpassant très largement les 14 millions d'unités distribuées lors de la même période l'an passé.

Le pari réussi de la nouvelle licence Pragmata

Le grand artisan de ce succès inattendu sur le marché se nomme Pragmata. Sorti en avril 2026 après de multiples reports et un développement particulièrement complexe, ce jeu de tir à la troisième personne mâtiné de science-fiction a su conquérir le grand public. En seulement trois mois de commercialisation, le titre s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde sur les consoles de nouvelle génération et PC.













Le jeu avait déjà franchi le cap du million de ventes en seulement deux jours, puis des deux millions en l'espace de seize jours. Ce triomphe commercial valide pleinement la stratégie de Capcom de continuer à investir dans de nouvelles propriétés intellectuelles, et ce malgré les retours internes parfois difficiles durant la création du système de jeu mêlant action et énigmes.

Les ventes de notre toute nouvelle propriété intellectuelle Pragmata ont dépassé les 2,5 millions d'unités dans le monde, suite à un lancement positif et une notoriété accrue grâce à de solides campagnes promotionnelles.

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Face à cet engouement massif des joueurs pour les aventures du protagoniste Hugh et de l'androïde Diana sur la Lune, les équipes de développement envisagent déjà de transformer cette aventure spatiale en une véritable saga sur le long terme. Le réalisateur du jeu a d'ailleurs récemment confirmé son envie évidente de développer une suite directe.

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Resident Evil, l'éternelle poule aux œufs d'or

Si Pragmata attire tous les regards aujourd'hui, les franchises historiques de Capcom continuent de constituer le socle financier extrêmement solide de l'entreprise. Le catalogue de jeux existants a représenté plus de 21 millions de ventes lors de ce trimestre, prouvant la longévité des titres de l'éditeur.

La série Resident Evil reste incontestablement le fer de lance de ce catalogue. Resident Evil Requiem a brillamment franchi la barre des 8 millions d'unités vendues. Les excellentes performances continues de titres majeurs comme les remakes de Resident Evil 4 et Resident Evil 2 portent les ventes totales de la franchise horrifique à 213 millions d'exemplaires. Ce chiffre impressionnant fait de Resident Evil la série de jeux japonaise la plus vendue de l'histoire, hors productions Nintendo et Sony.

Resident Evil Requiem a été très bien accueilli lors de sa sortie plus tôt cette année.

D'autres licences cultes de l'éditeur ont également franchi des paliers symboliques majeurs au cours de cette période. Le célèbre jeu d'action Devil May Cry 5 a atteint les 14 millions de ventes cumulées depuis sa sortie initiale. De son côté, Street Fighter 6, largement porté par une forte synergie avec la scène des compétitions esport, affiche des chiffres impressionnants. Fort de ce bilan trimestriel tout bonnement exceptionnel, Capcom maintient fermement ses prévisions annuelles et semble plus que jamais sur la voie d'une réussite totale pour les années à venir.