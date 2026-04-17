Pragmata : Tout savoir sur les monnaies et ressources du jeu

Il existe différentes ressources qui servent de monnaie dans Pragmata. Retour sur leur différence et comment les utiliser.

Les ressources de base

Les composants d'amélioration, ressource qui permet d'améliorer les deux personnages, et l'arme principale.

Les ressources plus rares

Ressource Utilité principale Source majeure Lunafibre Impression et amélioration d'équipement Ennemis vaincus, coffres, puzzles Composants d'amélioration Firmware de la combinaison, arme principale et hacking Lieux difficiles d'accès, exploration Lunum Pur Capacités spéciales et équipement de haut niveau Zones Rouges, caisses Delphi, simulations, exploration Pièces de Cabin Bingo de Cabin, cosmétiques et informations tactiques Cadeaux REM pour Diana, coffres, simulations Éclats de données Recharge immédiate de la jauge de hacking Boîtes de ravitaillement jaunes













Dans l'aventure de science-fiction, signée Capcom, la survie de Hugh et Diana ne dépend pas uniquement de vos réflexes, mais aussi de votre capacité à gérer vos ressources. Bloqué sur une base lunaire après une explosion dévastatrice, vous devrez fouiller chaque recoin pour amasser de quoi réparer vos installations et améliorer votre équipement. Le jeu propose un système économique varié où, du simple craft d'objets aux améliorations de capacités de haut niveau. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne jamais manquer de fonds dans le secteur Shelter.. Ces fragments bleus lumineux sont le moteur de l'économie de la base. Vous les obtiendrez principalement en éliminant des bots ennemis ou en ouvrant des coffres de ravitaillement. Son usage est central puisqu'il permet de faire fonctionner l'dans votre abri pour fabriquer des versions permanentes de vos plans d'armes, et de les améliorer.Les, reconnaissables à leur forme de cubes orangés, sont plus rares. Ils sont indispensables pour augmenter vos statistiques vitales (santé, défense) via lede la combinaison de Hugh et les capacités de piratage de Diana. Petit conseil d'ailleurs, essayez d'équilibrer vos investissements entre Hugh et Diana pour ne pas être bloqué par des terminaux trop complexes plus tard dans le jeu.Vous pourrez retrouver facilement ceux que vous avez manqués en relançant d'anciens niveaux.. Souvent caché derrière des défis optionnels corsés, il est nécessaire pour débloquer des nœuds de hacking exclusifs et des bonus de statistiques majeurs sur votre équipement. Vous le trouverez généralement dans les caisses blanches de marque Delphi ou en récompense des entraînements de Cabin.Pour accéder aux ressources les plus précieuses, vous devrez parfois utiliser. Ces clés ouvrent les zones rouges, des zones de combat intenses. Bien que risquées, elles sont le meilleur moyen d'obtenir des gains massifs de Lunafibres, ou de Lunum Pur.Avant d'aller plus loin en détaillant les dernières ressources, voici un tableau pour mieux comprendre les différentes ressources de Pragmata :Enfin, évoquons lesqui servent de fonction plus sociale et tactique. Elles s'utilisent auprès de l'IA Cabin dans l'abri pour participer à son bingo. Chaque ligne complétée peut vous offrir des tenues inédites, des indices sur les points faibles des ennemis ou des éléments de lore.Et pour ce qui est dessont des consommables de terrain. En ramassant ces polyèdres bleus, vous remplissez instantanément deux segments de la jauge de hacking de Diana. C'est une ressource cruciale lors des combats de boss où le piratage environnemental peut faire la différence entre la vie et la mort.est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.