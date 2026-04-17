Pragmata : Tout savoir sur les monnaies et ressources du jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 avril 2026 à 11h41
Il existe différentes ressources qui servent de monnaie dans Pragmata. Retour sur leur différence et comment les utiliser.
Pragmata : Tout savoir sur les monnaies et ressources du jeu
Dans l'aventure de science-fiction Pragmata, signée Capcom, la survie de Hugh et Diana ne dépend pas uniquement de vos réflexes, mais aussi de votre capacité à gérer vos ressources. Bloqué sur une base lunaire après une explosion dévastatrice, vous devrez fouiller chaque recoin pour amasser de quoi réparer vos installations et améliorer votre équipement. Le jeu propose un système économique varié où chaque monnaie possède une utilité bien précise, du simple craft d'objets aux améliorations de capacités de haut niveau. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne jamais manquer de fonds dans le secteur Shelter.

Les ressources de base

La Lunafibre est la monnaie la plus abondante de Pragmata. Ces fragments bleus lumineux sont le moteur de l'économie de la base. Vous les obtiendrez principalement en éliminant des bots ennemis ou en ouvrant des coffres de ravitaillement. Son usage est central puisqu'il permet de faire fonctionner l'Imprimante d'Unités dans votre abri pour fabriquer des versions permanentes de vos plans d'armes, et de les améliorer.

Les Composants d'amélioration, reconnaissables à leur forme de cubes orangés, sont plus rares. Ils sont indispensables pour augmenter vos statistiques vitales (santé, défense) via le Firmware de la combinaison de Hugh et les capacités de piratage de Diana. Petit conseil d'ailleurs, essayez d'équilibrer vos investissements entre Hugh et Diana pour ne pas être bloqué par des terminaux trop complexes plus tard dans le jeu.

composant-amelioration
Les composants d'amélioration, ressource qui permet d'améliorer les deux personnages, et l'arme principale.

Vous pourrez retrouver facilement ceux que vous avez manqués en relançant d'anciens niveaux.

Les ressources plus rares

Le Lunum Pur représente le sommet de la chaîne de craft. Souvent caché derrière des défis optionnels corsés, il est nécessaire pour débloquer des nœuds de hacking exclusifs et des bonus de statistiques majeurs sur votre équipement. Vous le trouverez généralement dans les caisses blanches de marque Delphi ou en récompense des entraînements de Cabin.

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Pour accéder aux ressources les plus précieuses, vous devrez parfois utiliser des Clés de Porte Rouge. Ces clés ouvrent les zones rouges, des zones de combat intenses. Bien que risquées, elles sont le meilleur moyen d'obtenir des gains massifs de Lunafibres, ou de Lunum Pur.

Avant d'aller plus loin en détaillant les dernières ressources, voici un tableau pour mieux comprendre les différentes ressources de Pragmata :

Ressource Utilité principale Source majeure
Lunafibre Impression et amélioration d'équipement Ennemis vaincus, coffres, puzzles
Composants d'amélioration Firmware de la combinaison, arme principale et hacking Lieux difficiles d'accès, exploration
Lunum Pur Capacités spéciales et équipement de haut niveau Zones Rouges, caisses Delphi, simulations, exploration
Pièces de Cabin Bingo de Cabin, cosmétiques et informations tactiques Cadeaux REM pour Diana, coffres, simulations
Éclats de données Recharge immédiate de la jauge de hacking Boîtes de ravitaillement jaunes

Enfin, évoquons les Pièces de Cabin qui servent de fonction plus sociale et tactique. Elles s'utilisent auprès de l'IA Cabin dans l'abri pour participer à son bingo. Chaque ligne complétée peut vous offrir des tenues inédites, des indices sur les points faibles des ennemis ou des éléments de lore.

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Et pour ce qui est des Éclats de données sont des consommables de terrain. En ramassant ces polyèdres bleus, vous remplissez instantanément deux segments de la jauge de hacking de Diana. C'est une ressource cruciale lors des combats de boss où le piratage environnemental peut faire la différence entre la vie et la mort.

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Pragmata est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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