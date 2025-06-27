Pragmata révèle son scénario intrigant et un gameplay original mêlant action et puzzles

Capcom en dévoile davantage sur Pragmata, son ambitieux jeu d'action et d'aventure prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Lors d'une récente présentation, l'éditeur japonais a précisé les contours du scénario, présenté les protagonistes et expliqué en détail un gameplay particulièrement original.
Après un retour sur le devant de la scène à l'occasion du Summer Game Fest
, Pragmata a fait parler de lui lors d'une présentation de Capcom. En ouvrant le bal, le titre a dévoilé un peu plus son histoire, mais aussi son gameplay, dans le but de séduire les futurs joueurs.
Une histoire mystérieuse entre Terre et Lune
Dans Pragmata
, vous incarnez Hugh Williams
, un membre d'une équipe envoyé pour enquêter sur la Lune, lorsqu'un tremblement de terre (ou plutôt lunaire) intervient. Séparé de son équipe, il est sauvé par une fille androïde du nom de Diana.
Ensemble, le duo improbable devra coopérer afin de rejoindre la Terre,
naviguant à travers les dangers d'une station de recherche abandonnée sur la Lune. Hugh est décrit comme un homme bienveillant, mais sarcastique, tandis que Diana est une androïde énigmatique, pleine de curiosité sur le monde qui l'entoure. Ils devront affronter une intelligence artificielle hostile, abandonnée sur la base lunaire de la corporation Delphi, jadis dédiée à la recherche sur un matériau révolutionnaire capable d'imprimer en 3D des objets complexes, allant des micropuces aux bâtiments entiers.
Un gameplay mêlant action intense et puzzles stratégiques
La grande originalité de Pragmata
réside dans son gameplay unique qui combine phases d'action et éléments de puzzle
. Hugh peut combattre directement les robots ennemis grâce à ses armes, mais pour révéler leurs points faibles, l'intervention de Diana est indispensable. En effet, Diana possède une capacité de piratage essentielle, qui se présente sous forme d'un mini-jeu rapide de résolution de puzzle.
En piratant les ennemis, elle peut forcer leurs armures à s'ouvrir, permettant à Hugh d'infliger des dégâts considérables. Point important : ces deux mécaniques, action et piratage, se déroulent en simultané. Les joueurs devront donc gérer simultanément le combat et les puzzles
, évitant les attaques ennemies tout en exploitant les capacités de Diana pour vaincre leurs adversaires. Un mélange original qui promet un rythme intense et exigeant.
Un univers fascinant à explorer
Le cadre principal de Pragmata
est une station de recherche lunaire contrôlée par une IA devenue incontrôlable. Autrefois animée par l'activité humaine, elle est désormais un environnement abandonné et dangereux où les joueurs devront faire preuve d'ingéniosité pour progresser. L'ambiance mystérieuse et futuriste rappelle certains classiques de la science-fiction, tout en proposant une esthétique unique propre à Capcom.
Les joueurs impatients auront l'opportunité d'essayer directement Pragmata lors de la gamescom 2025
, qui se tiendra du 20 au 24 août 2025
. Une démo jouable y sera présentée en avant-première, permettant aux visiteurs d'expérimenter ce mélange inédit d'action et de réflexion. La sortie de Pragmata
est attendue sur PC, PS5 et Xbox Series courant 2026.
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