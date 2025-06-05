Pragmata fait son grand retour, 5 ans après son annonce et promet de sortir l'année prochaine

Annoncé en 2020, puis reporté et très discret depuis, si ce n'est une bande-annonce dévoilée en 2023, Pragmata, la nouvelle production de Capcom, a enfin fait son grand retour lors du dernier State of Play, et arrivera dans quelques mois, normalement.

Un univers intrigant qui se dévoile lentement

Un gameplay centré sur des énigmes environnementales

Une nouvelle fenêtre de sortie dévoilée

Après une longue absence pleine de mystère, Capcom a profité dupour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de. Très attendue depuis sa dernière apparition en 2023, malgré l'énigmatique silence qui l'entoure, cette nouvelle présentation nous offre enfin des aperçus inédits du scénario, des environnements et des mécaniques de gameplay.Même si l'histoire dereste encore largement évasive, cette bande-annonce donne quelques indices supplémentaires sur son univers futuriste. On y découvre un monde dystopique où la frontière entre réalité et anomalies spatio-temporelles semble particulièrement ténue.Capcom reste volontairement discret, mais promet déjà de nouvelles révélations au cours des prochains jours, à l'occasion duLe trailer révèle également que le gameplay s'articulera autour de puzzles interactifs, reposant sur des manipulations des lois de la physique et d'anomalies temporelles. Cette approche laisse entrevoir un jeu d'action-aventure riche, où exploration, réflexion et découverte seront étroitement imbriquées.Avec ces mécaniques ambitieuses,s'affirme comme l'un des titres de science-fiction les plus prometteurs de cette génération, lui qui avait été annoncé pour la nouvelle génération en 2020, avant ses reports.La plus grande annonce reste probablement la nouvelle fenêtre de sortie, avec un clin d'œil au précédent trailer. Capcom prévoit désormais le lancement de, comme le montre le post-it à la fin de la vidéo, ou 2022 et 2023 sont barrés, pour laisser place à 2026. En espérant cette fois que Capcom ne reportera plus son titre...