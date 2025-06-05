Pragmata fait son grand retour, 5 ans après son annonce et promet de sortir l'année prochaine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2025 à 00h19
Annoncé en 2020, puis reporté et très discret depuis, si ce n'est une bande-annonce dévoilée en 2023, Pragmata, la nouvelle production de Capcom, a enfin fait son grand retour lors du dernier State of Play, et arrivera dans quelques mois, normalement.
Pragmata fait son grand retour, 5 ans après son annonce et promet de sortir l'année prochaine
Après une longue absence pleine de mystère, Capcom a profité du State of Play du 4 juin 2025 pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de Pragmata. Très attendue depuis sa dernière apparition en 2023, malgré l'énigmatique silence qui l'entoure, cette nouvelle présentation nous offre enfin des aperçus inédits du scénario, des environnements et des mécaniques de gameplay.

Un univers intrigant qui se dévoile lentement

pragmata1
Même si l'histoire de Pragmata reste encore largement évasive, cette bande-annonce donne quelques indices supplémentaires sur son univers futuriste. On y découvre un monde dystopique où la frontière entre réalité et anomalies spatio-temporelles semble particulièrement ténue.

Capcom reste volontairement discret, mais promet déjà de nouvelles révélations au cours des prochains jours, à l'occasion du Summer Game Fest 2025.

Un gameplay centré sur des énigmes environnementales

Le trailer révèle également que le gameplay s'articulera autour de puzzles interactifs, reposant sur des manipulations des lois de la physique et d'anomalies temporelles. Cette approche laisse entrevoir un jeu d'action-aventure riche, où exploration, réflexion et découverte seront étroitement imbriquées.

Miniature vidéo

Avec ces mécaniques ambitieuses, Pragmata s'affirme comme l'un des titres de science-fiction les plus prometteurs de cette génération, lui qui avait été annoncé pour la nouvelle génération en 2020, avant ses reports.

Une nouvelle fenêtre de sortie dévoilée

pragmata-retour-date
La plus grande annonce reste probablement la nouvelle fenêtre de sortie, avec un clin d'œil au précédent trailer. Capcom prévoit désormais le lancement de Pragmata pour 2026, comme le montre le post-it à la fin de la vidéo, ou 2022 et 2023 sont barrés, pour laisser place à 2026. En espérant cette fois que Capcom ne reportera plus son titre...
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

PS Store : De nombreux jeux en réduction grâce à la promotion Tokyo Game Show 2026
Pragmata 10 septembre 2026

PS Store : De nombreux jeux en réduction grâce à la promotion Tokyo Game Show 2026

Le PlayStation Store a, récemment, accueilli la promotion Tokyo Game Show 2026, qui propose des réductions intéressantes sur une multitude de titres.
Pragmata 2 est (presque) sur les rails après le succès du premier épisode
Pragmata 29 juillet 2026

Pragmata 2 est (presque) sur les rails après le succès du premier épisode

Après un développement chaotique de six ans, Pragmata s'est imposé comme le nouveau joyau de Capcom. Avec plus de 2,5 millions de ventes en trois mois, cette licence inédite de science-fiction a déjoué tous les pronostics, ouvrant grand la porte à une suite déjà très attendue en interne.
Le succès de Pragmata propulse les finances de Capcom vers des sommets
Pragmata 29 juillet 2026

Le succès de Pragmata propulse les finances de Capcom vers des sommets

Capcom affiche une santé financière insolente pour son premier trimestre 2026. Porté par les ventes historiques de la franchise Resident Evil et le lancement triomphal de sa nouvelle licence Pragmata, l'éditeur japonais enregistre une hausse spectaculaire de ses bénéfices et confirme son statut de géant de l'industrie.

commentaire (0)