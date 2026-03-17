Preview Pragmata : On y a joué 2 heures, et c'était trop court

Nous avons été invités par Capcom pour découvrir, manette en main, Pragmata, la toute nouvelle franchise du studio. Après deux heures, voici notre ressenti, un mois avant la sortie.

Un univers lunaire singulier







L'exploration comme moteur de puissance

Hub central et personnalisation poussée







a été dévoilé pour la première fois il y a six ans déjà. Face au long silence de Capcom, l'espoir de voir le titre se concrétiser s'étiolait peu à peu. Pourtant, l'éditeur japonais est enfin revenu vers nous avec du concret. Nos deux protagonistes, Hugh, un humain en armure imposante, et Diana, une mystérieuse enfant androïde, sont bel et bien au rendez-vous pour nous offrir une expérience aussi originale qu'intense., le temps nécessaire pour apprivoiser un gameplay aux spécificités singulières.Avec deux millions d'ajouts dans les listes de souhaits et autant de démos téléchargées,. Au-delà du prestige d'une nouvelle licence signée Capcom, le titre nous plonge dans un univers dont l'esthétique interpelle immédiatement,. Cette ambiance mélancolique, où la solitude règne, sert de décor à un système de jeu inédit reposant sur. C'est précisément cette dualité qui semble avoir séduit les joueurs lors des différentes présentations officielles et de la démo.. Les affrontements s'enchaînent à un rythme soutenu sous les traits de Hugh. Si votre petit pistolet de départ devient rapidement obsolète, le terrain regorge d'armes plus puissantes à récupérer pour inverser le rapport de force. Mais le titre intègre également une dimension stratégique de « hacking » où les méninges sont mises à contribution. Pour terrasser les adversaires, quels qu'ils soient,. Cette dernière peut affaiblir les ennemis via un mini-jeu dédié, permettant de désactiver des boucliers ou d'amplifier les dégâts infligés. Réactivité et précision sont ici les maîtres-mots.Notre session nous a permis d'explorer la deuxième zone du jeu, offrant un aperçu cohérent de la progression, des escarmouches mineures jusqu'au boss de fin de zone. Dans chaque situation,. Cette mécanique de duo apporte une couche d'intensité bienvenue sans pour autant rendre l'expérience punitive. L'originalité du concept pousse réellement à la réflexion : il faut apprendre à jongler entre les phases de tir et la résolution rapide de puzzles intégrés aux combats. Si cette approche peut sembler déroutante, voire confuse au premier abord,. Le game design parvient à séduire par son efficacité et sa cohérence globale.Si les premières séquences nous confinaient dans des espaces restreints, cette deuxième zone s'ouvre davantage. Nous avons découvert des environnements plus vastes où plusieurs embranchements permettent de dénicher des secrets, comme des coffres dissimulés. Cette structure encourage l'exploration sans jamais devenir fastidieuse ou nous perdre dans des dédales inutiles. La boucle de gameplay, bien que classique dans ses fondements, évite toute redondance grâce à une narration qui avance sans temps mort.une progression constante et gratifiante pour le joueur.La progression constitue d'ailleurs un pilier central de l'aventure. Pragmata mise sur une certaine forme de rejouabilité pour renforcer Hugh et Diana. Revenir dans une zone précédemment visitée avec de nouvelles capacités permet d'accéder à des sections autrefois verrouillées. Ce système incite à approfondir la découverte de la station pour optimiser son équipement et ses statistiques.Entre chaque mission, ou simplement pour restaurer votre santé et débloquer des bonus, un passage par le hub central est nécessaire. Ce lieu de repos permet d'approfondir votre relation avec Diana en lui offrant des présents, ce qui débloque des bonus passifs non négligeables. C'est également ici que vous pourrez améliorer l'arsenal de Hugh et les fonctions de l'androïde en dépensant la monnaie récupérée sur les cadavres ennemis, ou en utilisant des ressources spéciales plus rares.Cette dimension RPG apporte une véritable profondeur et un sentiment de montée en puissance palpable. Au fil de l'aventure, vous éliminerez vos adversaires avec plus d'aisance, profiterez de dashs supplémentaires pour l'esquive, ou augmenterez vos options de soin. Le hacking devient plus fluide et les combos plus dévastateurs. En somme, la personnalisation est un aspect primordial qu'il ne faudra pas négliger pour profiter pleinement de tout ce que Pragmata a à offrir.