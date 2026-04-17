Pragmata : Carte (map) interactive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 avril 2026 à 20h23
L'utilisation d'une carte interactive pour Pragmata peut être un gain de temps non négligeable pour récolter toutes les ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Pragmata : Carte (map) interactive
Pragmata est un jeu composé de nombreux collectibles. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet, lesquels seront utiles à votre progression. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Pragmata.

Carte interactive de Pragmata

pragmata1
Comme nous vous le disions, Pragmata regorge d'objets à récolter, notamment pour améliorer vos deux personnages, à savoir Hugh et Diana, votre arme, ou quelques-unes de vos améliorations. C'est pourquoi l'aide d'une map interactive Pragmata est évidemment la bienvenue, pour tenter de récupérer rapidement tous les Lunum Pur, par exemple. 
  • Meilleure carte interactive de Pragmata → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les zones de Pragmata, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les coffres, les pièces pour Cabin, les clés rouges, les items... En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Pragmata, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

map-interactive-pragmata
Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Pragmata, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 

Miniature vidéo

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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