Pragmata : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Pragmata peut être un gain de temps non négligeable pour récolter toutes les ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Pragmata

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est un jeu composé de nombreux collectibles. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet, lesquels seront utiles à votre progression. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'objets à récolter, notamment pour améliorer vos deux personnages, à savoir Hugh et Diana, votre arme, ou quelques-unes de vos améliorations. C'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue, pour tenter de récupérer rapidement tous les Lunum Pur, par exemple.Grâce à cette, qui vous propose toutes les zones de Pragmata, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les coffres, les pièces pour Cabin, les clés rouges, les items... En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.