Pragmata explique pourquoi le New York de Capcom semble avoir été généré par une IA défaillante

Pragmata est un jeu d'action-aventure ambitieux développé par Capcom, plongeant les joueurs dans une dystopie futuriste fascinante située sur une Lune colonisée. Alliant exploration, mystères et mécaniques de jeu innovantes, le titre se distingue par sa direction artistique saisissante. Bien que son développement ait été marqué par plusieurs reports, Pragmata reste très attendu avant sa sortie, le 17 avril 2026.