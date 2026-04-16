Certains joueurs et joueuses se demandent si Pragmata est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Développé ainsi qu'édité par Capcom, Pragmata
est un jeu d'action-aventure de science-fiction mettant en scène deux personnages, à savoir Hugh et une jeune androïde nommée Diana. Après une version démo gratuite plutôt appréciée par la communauté, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de se plonger dans cette nouvelle histoire. D'ailleurs, certains d'entre eux se posent plusieurs questions à son sujet et se demandent, ainsi, si Pragmata est multijoueur et/ou coopératif
. Si vous vous interrogez à ce propos, sachez que nous vous donnons la réponse dans ce qui suit.
Pragmata est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Pragmata ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération
. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu d'action-aventure de Capcom est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 17 avril 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu.
Soulignons le fait que cette information est notamment visible sur la page Steam du titre de Capcom. En effet, sur celle-ci, et plus précisément dans un encart sur la droite, nous pouvons lire la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès Steam « et « Sous-titres disponibles ». Ce détail confirme donc que Pragmata n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un jeu coopératif non plus
. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique de Capcom qu'en solo.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pragmata
arrive le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Pragmata
à prix réduit sur PC (Steam), selon diverses éditions. Sans oublier, des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)