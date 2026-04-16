Plusieurs personnes s'interrogent à propos de la présence ou non de Pragmata dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Développé ainsi qu'édité par Capcom, Pragmata
, qui est catégorisé comme un jeu d'action-aventure de science-fiction, est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass
et désirent, dès lors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.
Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Pragmata dans le Game Pass
.
Pragmata est-il dans le Game Pass ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Pragmata entre dans le catalogue du Game Pass
. Capcom et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment.
Cependant, il y a des chances que Pragmata
intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass
. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se peut que Capcom décide de proposer Pragmata dans le Game Pass
, à l'avenir. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons cet article à jour, si besoin.
En attendant la possible arrivée de Pragmata dans le Game Pass
, et si vous souhaitez coûte que coûte parcourir cette aventure de science-fiction signée Capcom, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series, PC ou bien Nintendo Switch 2. Sachez, à ce propos, que notre partenaire Instant Gaming vous propose Pragmata à prix réduit sur PC (Steam). Sans oublier, diverses cartes PlayStation Store profitant de réductions :
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- Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
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