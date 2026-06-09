Capcom annonce l'extension Dark Arisen pour Dragon's Dogma 2 et une version Nintendo Switch 2

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 09 juin 2026 à 18h55
L'éditeur japonais Capcom a profité de la dernière présentation de Nintendo pour dévoiler une extension majeure dédiée à son dernier jeu de rôle ainsi qu'un portage complet sur la future console de salon.
Capcom annonce l'extension Dark Arisen pour Dragon's Dogma 2 et une version Nintendo Switch 2

Une nouvelle région et des défis inédits au programme

L'éditeur Capcom a officialisé le développement de Dark Arisen, une extension majeure destinée à enrichir l'univers de Dragon's Dogma 2. Cette nouvelle aventure transportera les joueurs vers la région septentrionale de Norgan, un territoire abandonné recelant de nombreux secrets. L'intrigue principale demandera de s'allier avec un personnage nommé Eir afin de percer les mystères entourant un Dragon déchu immortel. Au cours de cette exploration, il sera nécessaire de récupérer des reliques oubliées pour débloquer des compétences inédites ainsi que des armes supplémentaires.

Le contenu intègre également les Rites oubliés, une série de 12 donjons inédits conçus par l'Ubique. Ces zones fermées feront office d'épreuves de haut niveau permettant de mettre à l'épreuve les capacités des joueurs et de mettre la main sur des pièces d'équipement rares appartenant à d'anciens combattants. Quelques nouveautés esthétiques font aussi leur apparition avec l'ajout de coiffures et de tatouages au sein de l'outil de création de personnage.

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Des optimisations techniques déployées au cours de l'été

Parallèlement à cette annonce, deux mises à jour gratuites ont été programmées pour améliorer l'expérience globale du jeu de base. La première phase se déploie dès aujourd'hui en introduisant la Transpierre Éternelle, un objet réutilisable facilitant grandement le système de voyage rapide. La seconde vague d'ajustements est planifiée pour la fin du mois d'août avec une optimisation de la fluidité de l'animation, l'apport d'emplacements de sauvegarde supplémentaires et diverses corrections techniques.

Cette extension sera disponible individuellement sous la forme d'un contenu téléchargeable additionnel pour les possesseurs du titre original sur les plateformes actuelles. Les joueurs sur la nouvelle machine de Nintendo recevront quant à eux une édition complète regroupant l'aventure initiale et ce nouveau scénario.

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Prix et disponibilité

L'ensemble de ces nouveautés et la version intégrale destinée à la Nintendo Switch 2 sortiront officiellement le 9 octobre 2026. La formule complète sera également proposée à cette même date sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Concernant le prix, Capcom s'aligne sur les standards actuels de l'industrie avec une extension attendue aux alentours de 39,99 euros pour les joueurs possédant déjà le jeu de base. L'édition complète regroupant la totalité de l'expérience devrait quant à elle être commercialisée au prix de 69,99 euros sur la console de Nintendo. 

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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