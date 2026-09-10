PS Store : De nombreux jeux en réduction grâce à la promotion Tokyo Game Show 2026
le 10 septembre 2026 à 12h00
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle promotion en lien avec l'événement Tokyo Game Show de cette année 2026. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque à moins coût. Soulignons, à ce sujet, que la promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store se termine le 24 septembre prochain.
La promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store (jusque fin septembre)
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
- Pragmata (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
- Resident Evil Requiem (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.
- Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Sea of Thieves (PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
- Directive 8020 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
- Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- Final Fantasy VII Rebirth (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
- Riders Republic (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) → 16,49 € au lieu de 29,99 €.
- Avowed (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
- Cairn (PS5) → 22,49 € au lieu de 29,99 €.
- Remnant II Standard Edition (PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 17,49 € au lieu de 49,99 €.
- A Plague Tale: Requiem (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
- Kingdom Hearts III (PS4) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.
- Lords of the Fallen (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Frostpunk 2 (PS5) → 22,49 € au lieu de 44,99 €.
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