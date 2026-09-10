PS Store : De nombreux jeux en réduction grâce à la promotion Tokyo Game Show 2026

Le PlayStation Store a, récemment, accueilli la promotion Tokyo Game Show 2026, qui propose des réductions intéressantes sur une multitude de titres.

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle promotion en lien avec l'événement Tokyo Game Show de cette année 2026. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque à moins coût. Soulignons, à ce sujet, que la promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store se termine le 24 septembre prochain.

La promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store (jusque fin septembre)

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Tokyo Game Show 2026 du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.