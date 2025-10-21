PowerWash Simulator 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit PowerWash Simulator 2.

Configurations PC PowerWash Simulator 2

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 (64 bit) Windows 11 (64 bit) Processeur Intel Core i3 10100TE (Q2 2020), Intel Core i5 7400 (Q1 2017), AMD Ryzen 3 1300X (Q3 2017), AMD Ryzen 5 PRO 2500U (Q1 2019) ou Intel Core i7 8650U (Q3 2017) Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 700X Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (6 Go) ou AMD Radeon RX 5600M (6 Go) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 8 Go d'espace disque disponible 16 Go d'espace disque disponible

Débarquant à la fin du mois d'octobre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est attendu sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Il est également précisé, notamment sur la page Steam du soft, qu'il faut posséder 8 Go ou 16 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort le 23 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Xbox Series. Le titre de FuturLab propose, comme vous le savez probablement déjà, de la coopération en ligne mais aussi en local.