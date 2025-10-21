PowerWash Simulator 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 15h04
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit PowerWash Simulator 2.
PowerWash Simulator 2 : Les configurations PC
Débarquant à la fin du mois d'octobre 2025, PowerWash Simulator 2, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est attendu sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner PowerWash Simulator 2.

Configurations PC PowerWash Simulator 2

powerwash-simulator-2-visuel
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de PowerWash Simulator 2, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Il est également précisé, notamment sur la page Steam du soft, qu'il faut posséder 8 Go ou 16 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de PowerWash Simulator 2 sur PC.

À lire également

PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ?

PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ?

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de PowerWash Simulator 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 (64 bit)  Windows 11 (64 bit) 
Processeur  Intel Core i3 10100TE (Q2 2020), Intel Core i5 7400 (Q1 2017), AMD Ryzen 3 1300X (Q3 2017), AMD Ryzen 5 PRO 2500U (Q1 2019) ou Intel Core i7 8650U (Q3 2017) Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 7 700X 
Mémoire 8 Go de mémoire  16 Go de mémoire 
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (6 Go) ou AMD Radeon RX 5600M (6 Go)  NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) 
DirectX Version 12   Version 12
Stockage requis  8 Go d'espace disque disponible 16 Go d'espace disque disponible 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que PowerWash Simulator 2, qui sort le 23 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Xbox Series. Le titre de FuturLab propose, comme vous le savez probablement déjà, de la coopération en ligne mais aussi en local.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026
PWS 2 04 août 2026

Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de août 2026.
PowerWash Simulator 2 s'offre une collaboration improbable avec la franchise Star Wars
PWS 2 27 avril 2026

PowerWash Simulator 2 s'offre une collaboration improbable avec la franchise Star Wars

Si vous avez toujours rêvé de nettoyer des X-Wing et d'autres vaisseaux venus d'une galaxie très, très lointaine, alors le prochain pack de PowerWash Simulator 2 devrait vous combler !
PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie
PWS 2 26 février 2026

PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie

FuturLab a, récemment, annoncé le premier pack de PowerWash Simulator 2, qui possède déjà une fenêtre de sortie pas si lointaine.

commentaire (0)