PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 26 février 2026 à 10h38
FuturLab a, récemment, annoncé le premier pack de PowerWash Simulator 2, qui possède déjà une fenêtre de sortie pas si lointaine.
PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie
Mise à jour du 26/02 : Le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2 sort le 9 avril 2026.
Sorti à la fin du mois d'octobre de cette année PowerWash Simulator 2 compte de nombreux nettoyeurs dans ses rangs. Pour ce deuxième opus, FuturLab entend bien continuer sur le même modèle que PowerWash Simulator premier du nom en proposant divers packs additionnels. D'ailleurs, le studio de développement a partagé des informations sur le premier pack de PowerWash Simulator 2.

Le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2 annoncé

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Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un post sur la page Steam du jeu, FuturLab a indiqué que PowerWash Simulator 2 va prochainement accueillir son premier pack, qui est en lien avec la série télévisée d'animation Adventure Time.
Pour le moment, nous ne possédons pas encore le prix de ce contenu additionnel. Toutefois, FuturLab a précisé que le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2 introduira 5 nouveaux niveaux : « Vous pourrez y retrouver 5 lieux emblématiques d'Adventure Time qui n'attendent que d'être nettoyés et explorés ». Et les joueurs et les joueuses n'ont que quelques semaines à attendre pour le découvrir.

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Une fenêtre de sortie pour le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2

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FuturLab a profité de l'occasion pour partager une fenêtre de sortie : le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2 se rendra disponible au cours du printemps 2026. Néanmoins, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Rappelons, à ce sujet, que 2026 marquera l'arrivée de trois packs sur PowerWash Simulator 2, au total : les deux autres, que nous ne connaissons pas encore, arriveront au deuxième et troisième trimestre de l'année prochaine.

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Pour conclure, sachez que PowerWash Simulator 2 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis son lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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