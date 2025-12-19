PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie

FuturLab a, récemment, annoncé le premier pack de PowerWash Simulator 2, qui possède déjà une fenêtre de sortie pas si lointaine.

Le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2 annoncé

It's time for an adventure! No, that's not right...



It's Adventure Time! Glove up those grabbers, the Candy Kingdom is covered in schmutz.



Coming to PowerWash Simulator 2 Spring 2026 💦



Get your buns over to Steam and Wishlist now ⤵️ pic.twitter.com/zceRKLiFtN — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) December 18, 2025

Une fenêtre de sortie pour le pack Adventure Time de PowerWash Simulator 2











Sorti à la fin du mois d'octobre de cette annéecompte de nombreux nettoyeurs dans ses rangs. Pour ce deuxième opus, FuturLab entend bien continuer sur le même modèle que PowerWash Simulator premier du nom en proposant divers packs additionnels. D'ailleurs,Effectivement, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un post sur la page Steam du jeu, FuturLab a indiqué quePour le moment, nous ne possédons pas encore le prix de ce contenu additionnel. Toutefois,: « Vous pourrez y retrouver 5 lieux emblématiques d'Adventure Time qui n'attendent que d'être nettoyés et explorés ». Et les joueurs et les joueuses n'ont que quelques semaines à attendre pour le découvrir.FuturLab a profité de l'occasion pour partager une fenêtre de sortie :. Néanmoins, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée. Rappelons, à ce sujet, que 2026 marquera l'arrivée de trois packs sur, au total : les deux autres, que nous ne connaissons pas encore, arriveront au deuxième et troisième trimestre de l'année prochaine.Pour conclure, sachez queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch 2. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis son lancement.