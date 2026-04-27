PowerWash Simulator 2 s'offre une collaboration improbable avec la franchise Star Wars

Si vous avez toujours rêvé de nettoyer des X-Wing et d'autres vaisseaux venus d'une galaxie très, très lointaine, alors le prochain pack de PowerWash Simulator 2 devrait vous combler !

Afin de combler tous les passionnés de propreté, PowerWash Simulator 2 offre aux joueurs des objets aussi insolites que couverts de boue. Dans la suite du titre développé par FuturLab, il est possible de nettoyer des chalets, des tracteurs, des tapis et même les maisons des différents personnages d'Adventure Time.

Mais le titre veut aller encore plus loin en proposant des véhicules plus imposants à nettoyer. Ceux-ci sont si massifs qu'ils ne se déplacent pas sur Terre ou dans les airs, mais bien de planète en planète sur une musique de John Williams. Vous l'aurez compris : un pack Star Wars sera bientôt disponible.

C'est l'heure de faire briller les vaisseaux !

Annoncé via un teaser vidéo mis en ligne le 27 avril 2026, le pack Star Wars de PowerWash Simulator 2 va proposer aux joueurs d'incarner une figure méconnue de la trilogie d'origine. En effet, vous vous glisserez dans la peau de P0-W2, un droïde de travail de classe 5 équipé d'un nettoyeur haute-pression conçu spécialement pour ce pack.

À travers ce costume atypique, les joueurs pourront visiter six lieux emblématiques vus dans la saga Star Wars et réaliser différentes missions de nettoyage. Pour le moment, seulement trois d'entre elles ont été révélées par FuturLab et LucasFilm Games : celle de la ferme Lars, le nettoyage complet du X-Wing et un passage sur le pont du Super Destroyer stellaire.

Un été intergalactique prévu dans PowerWash Simulator 2

Dans les dernières secondes de la vidéo, il est précisé que le pack Star Wars de PowerWash Simulator 2 sera disponible dans le courant de l'été 2026. Mais aucune date précise n'a encore été communiquée. Toutefois, il est précisé que les missions seront jouables en solo ou en multijoueur.

Ce nouveau pack sera proposé à 9,99 euros et il sera disponible sur les versions PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 du titre.