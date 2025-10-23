Durée de vie PowerWash Simulator 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de PowerWash Simulator 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus.

Durée de vie de PowerWash Simulator 2

Combien d'heures pour terminer PowerWash Simulator 2 ?

Terminer les missions principales de PowerWash Simulator 2 → Environ 40 heures en solo - Environ 25 heures en coopération.

→ Environ 40 heures en solo - Environ 25 heures en coopération. Terminer PowerWash Simulator 2 à 100 % → Plus de 50 heures en solo - Environ 45 heures en coopération.

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Sorti à la fin du mois d'octobre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu,, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est un jeu de simulation possédant une dimension multijoueur. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Effectivement, si vous désirez tout voir et tout faire sur, afin de potentiellement décrocher son Platine ou 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps sur le jeu qu'une personne ne souhaitant que terminer les missions, dites ici « jobs », principales. De plus, cela va dépendre si vous y jouez en solo ou bien en coopération, et surtout du nombre d'amis qui vous aident à tout nettoyer.Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerneet donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de le terminer. Pour que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir les missions principales et atteindre le 100 % de, que ce soit en solo ou en coopération (écran partagé à 2 ou en ligne à 4).est, vous en conviendrez certainement, vraiment correcte. Nul doute que celle-ci sera gonflée avec l'arrivée prochaine de DLC.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 23 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2. Le titre a intégré le catalogue du Game Pass, dès son lancement.