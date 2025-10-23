Durée de vie PowerWash Simulator 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2025 à 16h15
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de PowerWash Simulator 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus.
Durée de vie PowerWash Simulator 2 : Combien d'heures pour le terminer ?
Sorti à la fin du mois d'octobre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, PowerWash Simulator 2, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est un jeu de simulation possédant une dimension multijoueur. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de PowerWash Simulator 2.

Durée de vie de PowerWash Simulator 2

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de PowerWash Simulator 2 dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Effectivement, si vous désirez tout voir et tout faire sur PowerWash Simulator 2, afin de potentiellement décrocher son Platine ou 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps sur le jeu qu'une personne ne souhaitant que terminer les missions, dites ici « jobs », principales. De plus, cela va dépendre si vous y jouez en solo ou bien en coopération, et surtout du nombre d'amis qui vous aident à tout nettoyer.

Combien d'heures pour terminer PowerWash Simulator 2 ?

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Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de PowerWash Simulator 2, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de le terminer. Pour que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir les missions principales et atteindre le 100 % de PowerWash Simulator 2, que ce soit en solo ou en coopération (écran partagé à 2 ou en ligne à 4).
  • Terminer les missions principales de PowerWash Simulator 2 → Environ 40 heures en solo - Environ 25 heures en coopération.
  • Terminer PowerWash Simulator 2 à 100 % → Plus de 50 heures en solo - Environ 45 heures en coopération.
La durée de vie de PowerWash Simulator 2 est, vous en conviendrez certainement, vraiment correcte. Nul doute que celle-ci sera gonflée avec l'arrivée prochaine de DLC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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