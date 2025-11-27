PowerWash Simulator 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un véritable succès depuis son arrivée sur le marché, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, PowerWash Simulator 2 ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de jouer à PowerWash Simulator 2 sur Steam Deck ?

Clean the filth whenever, wherever 💦



PowerWash Simulator 2 is officially Steam Deck Verified ✅ pic.twitter.com/Ae2XVMLvoT — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) November 26, 2025

Disponible depuis le mois d'octobre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est un jeu de simulation, dans lequel les joueurs et les joueuses doivent nettoyer différentes structures au sein de niveaux. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du soft de FuturLab. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et des informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous donner une réponse concernant la console de Valve et le jeu de FuturLab :Sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons effectivement lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que PowerWash Simulator 2 est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir les joueurs et joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi PC et Nintendo Switch 2.