PowerWash Simulator 2 : La liste complète des trophées et des succès

Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de août 2026.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Enfin chez soi
|Terminez la mission « Camion de déménagement » du mode Carrière.
|Nettoyeur de l'extrême
|Terminez toutes les missions du mode Carrière.
|Nettoyage léger
|Possédez un nettoyeur léger et toutes ses extensions en même temps.
|Nettoyage intensif
|Possédez un nettoyeur intensif et toutes ses extensions en même temps.
|Nettoyage moyen
|Possédez un nettoyeur moyen et toutes ses extensions en même temps.
|Nettoyage professionnel
|Possédez un nettoyeur professionnel et toutes ses extensions en même temps.
|Décoration d'intérieur
|Dans la base, nettoyez et placez un meuble.
|En toutes circonstances
|Possédez tous les nettoyeurs et leurs extensions en même temps.
|Prise de notes
|Dans la base, examinez un élément du tableau de Harper.
|Étude de carte
|Dans la base, sélectionnez une mission en utilisation la carte des missions.
|Ce nain, c'est le mien !
|Dans la base, trouvez et ramassez le nain de jardin caché.
|Un style incomparable
|Équipez un vêtement.
|Calins félins
|Dans la base, caressez les trois chats.
|De l'art sur roues
|Appliquez une apparence à votre camionnette.
|Nettoyer, oui, mais avec style
|Appliquez une apparence à votre nettoyeur.
|Palais du tournis
|Dans la salle rotative du palais du rive, nettoyez une déco au sol avec le nettoyeur de surfaces.
|Message reçu
|Dans la mission « Voiture et caravane », nettoyez l'antenne parabolique en premier.
|Pour des surfaces impeccables
|Possédez le nettoyeur de surfaces et toutes ses extensions en même temps.
|Un plan qui passe à la trappe
|Dans la mission « Kiosque à musique », nettoyez la trappe en dernier.
|Double jet
|Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout turbo double Urban X.
|Prédateur aérien
|Dans la mission « Site d'escalade », nettoyez le ptérodactyle en premier.
|Toilettage
|Dans la mission « Voiture-chien », mettez du savon sur toutes les zones nettoyables en même temps.
|Il faut que ça brille !
|Dans la mission « Roller disco », nettoyez la boule à facettes en premier.
|Ordre cosmique
|Dans la mission « Système solaire », nettoyez le Soleil, puis ses planètes dans l'ordre.
|Adapté à toutes les situations
|Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout adaptable.
|Sage décision
|Durant la mission « Centre commercial », nettoyez le hibou en premier.
|Souris-re éclatant
|Dans la mission « Chars de la ville », nettoyez la souris en dernier.
|Parcours acrobatique
|Dans la mission « Cercle de pierres levées », marchez sur tous les piliers sans toucher le sol.
|Trois fois plus efficace
|Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout à triple pointe Prime Vista.
|Nettoyage aérien
|Nettoyez un élément en étant en rappel.
|Découverte souterraine
|Dans la mission « Intérieur du temple », descendez l'escalier.
|Balle qui roule n'amasse pas mousse
|Dans la mission « Station-service », faites rouler la balle sur le toboggan du terrain de jeu.
|Sus au Bigfoot
|Dans la mission « Stand de tir », nettoyez la cible Bigfoot en premier.
|Vous reprendrez bien un peu de thé ?
|Dans la mission « Salon de thé Théière », placez un nain sur chaque chaise.
|Tour gratuit
|Dans la mission « Mini grand huit », faites un tour complet du grand huit.
|Glissando
|Dans la mission « Palais du rire », appuyez sur le piano de la note la plus grave à la plus aïgue.
|Porte-à-porte
|Dans la mission « Motel », nettoyez les portes, poignées et numéros des chambres en premier.
|Aux premières loges
|Dans la mission « Théâtre », nettoyez la première rangée de sièges en premier.
|Et la lumière fut
|Dans la mission « Terrain de camping », nettoyez les lanternes en premier avec l'embout rouge.
|Vers de nouveaux horizons
|Dans n'importe quelle mission, élevez complètement la nacelle élévatrice avec un nain à bord.
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