PowerWash Simulator 2 : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2025 à 16h56
PowerWash Simulator 2 possède plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher le Platine ou 100 % du jeu de simulation de FuturLab. Nous vous dévoilons la liste complète.
PowerWash Simulator 2 : La liste complète des trophées et des succès
Comme la grande majorité des jeux, PowerWash Simulator 2 dispose d'une liste de trophées et succès, qui se veut assez longue. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le Platine ou bien le 100 % du jeu de simulation de FuturLab doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. C'est pourquoi, nous vous partageons, ci-dessous, la liste complète des trophées et succès de PowerWash Simulator 2.

Liste des trophées et succès de PowerWash Simulator 2

powerwash-simulator-2-visuel
Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de PowerWash Simulator 2, qui est baptisé « Une performance impeccable », les joueurs et les joueuses doivent réaliser toutes les missions du mode Carrière mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et des succès de PowerWash Simulator 2 :

Intitulé trophée/succès Description
Enfin chez soi Terminez la mission « Camion de déménagement » du mode Carrière.
Nettoyeur de l'extrême Terminez toutes les missions du mode Carrière.
Nettoyage léger Possédez un nettoyeur léger et toutes ses extensions en même temps.
Nettoyage intensif Possédez un nettoyeur intensif et toutes ses extensions en même temps.
Nettoyage moyen Possédez un nettoyeur moyen et toutes ses extensions en même temps.
Nettoyage professionnel Possédez un nettoyeur professionnel et toutes ses extensions en même temps.
Décoration d'intérieur Dans la base, nettoyez et placez un meuble.
En toutes circonstances Possédez tous les nettoyeurs et leurs extensions en même temps.
Prise de notes Dans la base, examinez un élément du tableau de Harper.
Étude de carte Dans la base, sélectionnez une mission en utilisation la carte des missions.
Ce nain, c'est le mien ! Dans la base, trouvez et ramassez le nain de jardin caché.
Un style incomparable Équipez un vêtement.
Calins félins Dans la base, caressez les trois chats.
De l'art sur roues Appliquez une apparence à votre camionnette.
Nettoyer, oui, mais avec style Appliquez une apparence à votre nettoyeur.
Palais du tournis Dans la salle rotative du palais du rive, nettoyez une déco au sol avec le nettoyeur de surfaces.
Message reçu Dans la mission « Voiture et caravane », nettoyez l'antenne parabolique en premier.
Pour des surfaces impeccables Possédez le nettoyeur de surfaces et toutes ses extensions en même temps.
Un plan qui passe à la trappe Dans la mission « Kiosque à musique », nettoyez la trappe en dernier.
Double jet Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout turbo double Urban X.
Prédateur aérien Dans la mission « Site d'escalade », nettoyez le ptérodactyle en premier.
Toilettage Dans la mission « Voiture-chien », mettez du savon sur toutes les zones nettoyables en même temps.
Il faut que ça brille !  Dans la mission « Roller disco », nettoyez la boule à facettes en premier.
Ordre cosmique Dans la mission « Système solaire », nettoyez le Soleil, puis ses planètes dans l'ordre.
Adapté à toutes les situations Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout adaptable.
Sage décision Durant la mission « Centre commercial », nettoyez le hibou en premier.
Souris-re éclatant Dans la mission « Chars de la ville », nettoyez la souris en dernier.
Parcours acrobatique Dans la mission « Cercle de pierres levées », marchez sur tous les piliers sans toucher le sol.
Trois fois plus efficace Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout à triple pointe Prime Vista.
Nettoyage aérien Nettoyez un élément en étant en rappel.
Découverte souterraine Dans la mission « Intérieur du temple », descendez l'escalier.
Balle qui roule n'amasse pas mousse Dans la mission « Station-service », faites rouler la balle sur le toboggan du terrain de jeu.
Sus au Bigfoot Dans la mission « Stand de tir », nettoyez la cible Bigfoot en premier.
Vous reprendrez bien un peu de thé ? Dans la mission « Salon de thé Théière », placez un nain sur chaque chaise.
Tour gratuit Dans la mission « Mini grand huit », faites un tour complet du grand huit.
Glissando Dans la mission « Palais du rire », appuyez sur le piano de la note la plus grave à la plus aïgue.
Porte-à-porte Dans la mission « Motel », nettoyez les portes, poignées et numéros des chambres en premier.
Aux premières loges Dans la mission « Théâtre », nettoyez la première rangée de sièges en premier.
Et la lumière fut Dans la mission « Terrain de camping », nettoyez les lanternes en premier avec l'embout rouge.
Vers de nouveaux horizons Dans n'importe quelle mission, élevez complètement la nacelle élévatrice avec un nain à bord.

À lire également

Durée de vie PowerWash Simulator 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Durée de vie PowerWash Simulator 2 : Combien d'heures pour le terminer ?

Rappelons, en guise de conclusion, que PowerWash Simulator 2, qui est sorti le 23 octobre 2025, est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026
PWS 2 04 août 2026

Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de août 2026.
PowerWash Simulator 2 s'offre une collaboration improbable avec la franchise Star Wars
PWS 2 27 avril 2026

PowerWash Simulator 2 s'offre une collaboration improbable avec la franchise Star Wars

Si vous avez toujours rêvé de nettoyer des X-Wing et d'autres vaisseaux venus d'une galaxie très, très lointaine, alors le prochain pack de PowerWash Simulator 2 devrait vous combler !
PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie
PWS 2 26 février 2026

PowerWash Simulator 2 annonce son premier pack avec une fenêtre de sortie

FuturLab a, récemment, annoncé le premier pack de PowerWash Simulator 2, qui possède déjà une fenêtre de sortie pas si lointaine.

commentaire (0)