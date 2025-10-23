PowerWash Simulator 2 : La liste complète des trophées et des succès

Enfin chez soi Terminez la mission « Camion de déménagement » du mode Carrière.

Nettoyeur de l'extrême Terminez toutes les missions du mode Carrière.

Nettoyage léger Possédez un nettoyeur léger et toutes ses extensions en même temps.

Nettoyage intensif Possédez un nettoyeur intensif et toutes ses extensions en même temps.

Nettoyage moyen Possédez un nettoyeur moyen et toutes ses extensions en même temps.

Nettoyage professionnel Possédez un nettoyeur professionnel et toutes ses extensions en même temps.

Décoration d'intérieur Dans la base, nettoyez et placez un meuble.

En toutes circonstances Possédez tous les nettoyeurs et leurs extensions en même temps.

Prise de notes Dans la base, examinez un élément du tableau de Harper.

Étude de carte Dans la base, sélectionnez une mission en utilisation la carte des missions.

Ce nain, c'est le mien ! Dans la base, trouvez et ramassez le nain de jardin caché.

Un style incomparable Équipez un vêtement.

Calins félins Dans la base, caressez les trois chats.

De l'art sur roues Appliquez une apparence à votre camionnette.

Nettoyer, oui, mais avec style Appliquez une apparence à votre nettoyeur.

Palais du tournis Dans la salle rotative du palais du rive, nettoyez une déco au sol avec le nettoyeur de surfaces.

Message reçu Dans la mission « Voiture et caravane », nettoyez l'antenne parabolique en premier.

Pour des surfaces impeccables Possédez le nettoyeur de surfaces et toutes ses extensions en même temps.

Un plan qui passe à la trappe Dans la mission « Kiosque à musique », nettoyez la trappe en dernier.

Double jet Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout turbo double Urban X.

Prédateur aérien Dans la mission « Site d'escalade », nettoyez le ptérodactyle en premier.

Toilettage Dans la mission « Voiture-chien », mettez du savon sur toutes les zones nettoyables en même temps.

Il faut que ça brille ! Dans la mission « Roller disco », nettoyez la boule à facettes en premier.

Ordre cosmique Dans la mission « Système solaire », nettoyez le Soleil, puis ses planètes dans l'ordre.

Adapté à toutes les situations Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout adaptable.

Sage décision Durant la mission « Centre commercial », nettoyez le hibou en premier.

Souris-re éclatant Dans la mission « Chars de la ville », nettoyez la souris en dernier.

Parcours acrobatique Dans la mission « Cercle de pierres levées », marchez sur tous les piliers sans toucher le sol.

Trois fois plus efficace Terminez n'importe quelle mission en n'utilisant que l'embout à triple pointe Prime Vista.

Nettoyage aérien Nettoyez un élément en étant en rappel.

Découverte souterraine Dans la mission « Intérieur du temple », descendez l'escalier.

Balle qui roule n'amasse pas mousse Dans la mission « Station-service », faites rouler la balle sur le toboggan du terrain de jeu.

Sus au Bigfoot Dans la mission « Stand de tir », nettoyez la cible Bigfoot en premier.

Vous reprendrez bien un peu de thé ? Dans la mission « Salon de thé Théière », placez un nain sur chaque chaise.

Tour gratuit Dans la mission « Mini grand huit », faites un tour complet du grand huit.

Glissando Dans la mission « Palais du rire », appuyez sur le piano de la note la plus grave à la plus aïgue.

Porte-à-porte Dans la mission « Motel », nettoyez les portes, poignées et numéros des chambres en premier.

Aux premières loges Dans la mission « Théâtre », nettoyez la première rangée de sièges en premier.

Et la lumière fut Dans la mission « Terrain de camping », nettoyez les lanternes en premier avec l'embout rouge.