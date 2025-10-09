De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de PowerWash Simulator 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ?

Revealed yesterday at Gamescom, PowerWash Simulator 2 is coming to Xbox Game Pass on Day 1! 💦



If you're in Cologne, swing by the Xbox booth in Hall 7 to try our satisfying hands-on demo. We'd love to meet you and hear what you think! 💙 pic.twitter.com/MEs9L9tWPJ — FuturLab (@FuturLab) August 21, 2025

Développé ainsi qu'édité par FuturLab,, qui est catégorisé comme un jeu de simulation, doit débarquer à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes. Le titre est, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le soft est présent ou non dans leet souhaitent, alors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, qui date du 23 octobre 2025.Cette information a notamment été partagée à plusieurs reprises, par le passé. FuturLab avait notamment annoncé cela lors de la gamescom de cette année 2025 et via une publication sur son compte Twitter/X, qui date du 21 août dernier.Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au, vous pourrez donc découvrir le deuxième opus de la licence de FuturLab,, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.En guise de conclusion, rappelons que, qui proposera de la coopération en ligne et en local, débarque le 23 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2 et PC. Soulignons le fait qu'une démo du jeu est actuellement disponible sur Steam.