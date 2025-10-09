PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2025 à 17h19
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence de PowerWash Simulator 2 dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par FuturLab, PowerWash Simulator 2, qui est catégorisé comme un jeu de simulation, doit débarquer à la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes. Le titre est, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier opus. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le soft est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, alors, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant. 

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de PowerWash Simulator 2 dans le Game Pass.

PowerWash Simulator 2 est-il dans le Game Pass ? 

powerwash-simulator-2-visuel
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : PowerWash Simulator 2 figure dans le Game Pass, et ce, depuis son lancement, qui date du 23 octobre 2025.

Cette information a notamment été partagée à plusieurs reprises, par le passé. FuturLab avait notamment annoncé cela lors de la gamescom de cette année 2025 et via une publication sur son compte Twitter/X, qui date du 21 août dernier.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass, vous pourrez donc découvrir le deuxième opus de la licence de FuturLab, PowerWash Simulator 2, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que PowerWash Simulator 2, qui proposera de la coopération en ligne et en local, débarque le 23 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2 et PC. Soulignons le fait qu'une démo du jeu est actuellement disponible sur Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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