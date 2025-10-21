PowerWash Simulator 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 18h20
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de PowerWash Simulator 2, en France, sur PC et consoles.
PowerWash Simulator 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Débarquant à la fin du mois d'octobre 2025, PowerWash Simulator 2, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est assez attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le premier opus. D'ailleurs, si vous êtes impatients de plonger dans ce deuxième titre, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de PowerWash Simulator 2 en France sur consoles et PC, afin que vous puissiez en profiter dès que possible.

Heure de sortie de PowerWash Simulator 2 en France sur PC et consoles

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Rappelons, avant tout, que PowerWash Simulator 2 arrive le 23 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce aux informations partagées par FuturLab, notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement de PowerWash Simulator 2.

Ainsi, l'heure de sortie de PowerWash Simulator 2 est fixée à 16h (heure française), le 23 octobre 2025. Selon les détails connus, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne, et ce, peu importe la plateforme sélectionnée. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le jeu de simulation de FuturLab devrait arriver à l'heure indiquée ci-dessus sur PS5, Xbox Series, PC et sur Nintendo Switch 2.

PowerWash Simulator 2 a t-il un accès anticipé ? 

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D'après les dernières informations partagées, PowerWash Simulator 2 ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que personne ne pourra découvrir ce deuxième opus avant sa sortie officielle. Ainsi, tout le monde est sur le même pied d'égalité en ce qui concerne la sortie de PowerWash Simulator 2.

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Rendez-vous donc le 23 octobre 2025, au cours de la journée, pour découvrir PowerWash Simulator 2, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le titre entrera, dès lors, dans le catalogue du Game Pass et sera vendu à 24,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, Microsoft Store, Nintendo eShop, etc.).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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