PowerWash Simulator 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de PowerWash Simulator 2, en France, sur PC et consoles.

Heure de sortie de PowerWash Simulator 2 en France sur PC et consoles

We've had a few Washers asking when PowerWash Simulator 2 launches💦



You'll be free to explore Caldera County from 3 BST / 4PM CEST / 10AM EDT /7AM PDT October 23rd! pic.twitter.com/1Z1x2UfMw1 — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) October 20, 2025

PowerWash Simulator 2 a t-il un accès anticipé ?

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Débarquant à la fin du mois d'octobre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab, est assez attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le premier opus. D'ailleurs, si vous êtes impatients de plonger dans ce deuxième titre, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez en profiter dès que possible.Rappelons, avant tout, quearrive le 23 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce aux informations partagées par FuturLab, notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos deAinsi,. Selon les détails connus, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne, et ce, peu importe la plateforme sélectionnée. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le jeu de simulation de FuturLab devrait arriver à l'heure indiquée ci-dessus sur PS5, Xbox Series, PC et sur Nintendo Switch 2.D'après les dernières informations partagées,ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que personne ne pourra découvrir ce deuxième opus avant sa sortie officielle. Ainsi, tout le monde est sur le même pied d'égalité en ce qui concerne la sortie deRendez-vous donc le 23 octobre 2025, au cours de la journée, pour découvrir, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le titre entrera, dès lors, dans le catalogue du Game Pass et sera vendu à 24,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, Microsoft Store, Nintendo eShop, etc.).