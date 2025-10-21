PowerWash Simulator 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2025 à 16h33
De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si PowerWash Simulator 2 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
PowerWash Simulator 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le mois d'octobre 2025 marquera l'arrivée de PowerWash Simulator 2, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab. Ce nouvel opus, qui débarque sur plusieurs plateformes, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier jeu de la franchise. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent y jouer, se demandent si PowerWash Simulator 2 est multijoueur et/ou coopératif.

PowerWash Simulator 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : PowerWash Simulator 2 possède une dimension multijoueur et offre de la coopération en ligne, mais aussi en local (en écran partagé). Soulignons, à ce sujet, que la progression de campagne est partagée, ce qui est une première pour la licence PowerWash Simulator. Nous pouvons lire ces mots sur la page Steam du jeu : 
Pour du nettoyage deux fois plus satisfaisant ! Profitez pour la toute première fois d'une progression de campagne partagée lorsque vous jouez en ligne. Découvrez également la coop en écran partagé, qui débarque sur ce nouvel opus. Travaillez en équipe et éliminez encore plus de saleté grâce à deux nettoyeurs haute pression, le tout sur un seul écran.
D'après les dernières informations connues, il est possible de jouer à PowerWash Simulator 2 jusqu'à 4 joueurs en ligne, et jusqu'à 2 en coopération locale. Ces informations sont, notamment, indiquées sur la page Steam du soft, mais aussi sur celle du PlayStation Store.

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Évidemment, pour profiter de cette fonctionnalité, les joueurs et les joueuses étant sur consoles devront posséder un abonnement actif permettant de jouer en ligne (PS Plus, Xbox Live et Nintendo Switch Online). Cette nouvelle devrait, dans tous les cas, ravir toutes celles et ceux qui comptent découvrir PowerWash Simulator 2 avec leur(s) ami(s), que ce soit en ligne ou en local.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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