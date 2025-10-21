De nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent si PowerWash Simulator 2 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

PowerWash Simulator 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Pour du nettoyage deux fois plus satisfaisant ! Profitez pour la toute première fois d'une progression de campagne partagée lorsque vous jouez en ligne. Découvrez également la coop en écran partagé, qui débarque sur ce nouvel opus. Travaillez en équipe et éliminez encore plus de saleté grâce à deux nettoyeurs haute pression, le tout sur un seul écran.

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le mois d'octobre 2025 marquera l'arrivée de, qui est développé ainsi qu'édité par FuturLab. Ce nouvel opus, qui débarque sur plusieurs plateformes, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier jeu de la franchise. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent y jouer, se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive :(en écran partagé). Soulignons, à ce sujet, que la progression de campagne est partagée, ce qui est une première pour la licence PowerWash Simulator. Nous pouvons lire ces mots sur la page Steam du jeu :D'après les dernières informations connues,. Ces informations sont, notamment, indiquées sur la page Steam du soft, mais aussi sur celle du PlayStation Store.Évidemment, pour profiter de cette fonctionnalité, les joueurs et les joueuses étant sur consoles devront posséder un abonnement actif permettant de jouer en ligne (PS Plus, Xbox Live et Nintendo Switch Online). Cette nouvelle devrait, dans tous les cas, ravir toutes celles et ceux qui comptent découvriravec leur(s) ami(s), que ce soit en ligne ou en local.Rappelons, en guise de conclusion, que, dont la sortie est fixée au 23 octobre 2025, est attendu sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).