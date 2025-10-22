PowerWash Simulator 2 dévoile déjà une roadmap, qui promet de nombreux nouveaux contenus

FuturLab prépare déjà l'avenir de PowerWash Simulator 2 et a, d'ailleurs, partagé une première roadmap, promettant diverses nouveautés.

PowerWash Simulator 2 s'offre une première roadmap pour 2026

Des corrections et optimisations en 2025 pour PowerWash Simulator 2

Alors que le lancement deest imminent (au moment où nous écrivons ces lignes),Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, FuturLab a partagéAinsi,: un contenu additionnel sortira tous les quatre mois sur ledit titre en 2026. Pour le moment, FuturLab n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet, et le fera donc en temps et en heure., dits « Caldera Chronicles ». Là encore, le studio de développement en a prévu 3, mais n'a pas partagé des détails supplémentaires.En plus de cela,, qui seront introduits par le biais de mises à jour gratuites. FuturLab précise, en outre, qu'une « multitude d'autres ajouts » sont au programme., en corrigeant les problèmes rencontrés par les joueurs, en apportant des optimisations et en implantant des améliorations de qualité de vie.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort le 23 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.