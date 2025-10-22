PowerWash Simulator 2 dévoile déjà une roadmap, qui promet de nombreux nouveaux contenus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2025 à 15h00
FuturLab prépare déjà l'avenir de PowerWash Simulator 2 et a, d'ailleurs, partagé une première roadmap, promettant diverses nouveautés.
PowerWash Simulator 2 dévoile déjà une roadmap, qui promet de nombreux nouveaux contenus
Alors que le lancement de PowerWash Simulator 2 est imminent (au moment où nous écrivons ces lignes), FuturLab a pris les devants et a déjà révélé une roadmap pour le jeu de simulation, qui détaille les nouveautés à venir en 2026.

PowerWash Simulator 2 s'offre une première roadmap pour 2026

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Effectivement, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, FuturLab a partagé une première feuille de route pour PowerWash Simulator 2, qui se dotera ainsi de plusieurs nouveautés en 2026.

Ainsi, l'année prochaine, PowerWash Simulator 2 s'offrira 3 DLC payants : un contenu additionnel sortira tous les quatre mois sur ledit titre en 2026. Pour le moment, FuturLab n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet, et le fera donc en temps et en heure. Du côté des nouveautés gratuites, 2026 marquera l'arrivée de nouveaux jobs, dits « Caldera Chronicles ». Là encore, le studio de développement en a prévu 3, mais n'a pas partagé des détails supplémentaires.

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En plus de cela, la communauté peut s'attendre à de nouveaux éléments, skins, fonctionnalités et événements communautaires, qui seront introduits par le biais de mises à jour gratuites. FuturLab précise, en outre, qu'une « multitude d'autres ajouts » sont au programme.

Des corrections et optimisations en 2025 pour PowerWash Simulator 2

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Pour ce qui est de l'année 2025, FuturLab va profiter des semaines à venir pour peaufiner l'expérience PowerWash Simulator 2, en corrigeant les problèmes rencontrés par les joueurs, en apportant des optimisations et en implantant des améliorations de qualité de vie.

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Rappelons, en guise de conclusion, que PowerWash Simulator 2, qui sort le 23 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Bebel (invité) Le 16/12/2025 à 08:50

Attendez avant de l'acheter par ce que moi PS5 et mon pote pc ont n'a pas pu jouer ensemble alors que le jeu est sensé être crossplay