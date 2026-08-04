Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2026 à 15h36
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de août 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a peu, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en août 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour août 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en août 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue. Notons que de nombreux jeux étaient disponibles dans certaines versions, et qu'ils arrivent dans d'autres, pour être plus accessibles.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Heretic + Hexen 4 août Cloud, Console, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Beast of Reincarnation 4 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Monsters are Coming! 6 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
PowerWash Simulator 2 6 août Cloud, XBOX Series X|S, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Bounty Star 11 août Cloud, XBOX Series X|S, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Date Everything! 11 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Grounded 2 (Game Preview) 11 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ball x Pit 12 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Cricket 26 13 août Cloud, Console, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Mio: Memories in Orbit 13 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Sandustry (Game Preview) 13 août PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Egging On 18 août Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de août 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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