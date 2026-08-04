Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2026
le 04 août 2026 à 15h36
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a peu, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en août 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
Les nouveaux jeux Game Pass pour août 2026
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en août 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue. Notons que de nombreux jeux étaient disponibles dans certaines versions, et qu'ils arrivent dans d'autres, pour être plus accessibles.
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Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Heretic + Hexen
|4 août
|Cloud, Console, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Beast of Reincarnation
|4 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Monsters are Coming!
|6 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|PowerWash Simulator 2
|6 août
|Cloud, XBOX Series X|S, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Bounty Star
|11 août
|Cloud, XBOX Series X|S, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Date Everything!
|11 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|Grounded 2 (Game Preview)
|11 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Ball x Pit
|12 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Cricket 26
|13 août
|Cloud, Console, PC
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
|Mio: Memories in Orbit
|13 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Sandustry (Game Preview)
|13 août
|PC
|Game Pass Ultimate, PC Game Pass
|Egging On
|18 août
|Cloud, XBOX Series X|S, Portable, PC
|Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de août 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).
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