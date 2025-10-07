PowerWash Simulator 2 a une date de sortie, vous pourrez bientôt tout nettoyer

Le studio FuturLab a enfin levé le voile sur la sortie de PowerWash Simulator 2, qui promet plus de contenu, plus d'outils et encore plus de mousse. Et il ne faudra pas attendre très longtemps.
FuturLab a confirmé l'arrivée prochaine de PowerWash Simulator 2
, suite directe de son simulateur de nettoyage devenu culte, pour la fin de cette année, et même plus tôt que ce que nous aurions pu espérer. Cette nouvelle itération s'annonce plus ambitieuse, plus complète, et toujours aussi relaxante, avec de nombreuses améliorations techniques et mécaniques.
Date de sortie de PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2 sortira le 23 octobre 2025
sur PlayStation 5
, Xbox Series
, Nintendo Switch 2
et PC
. L'attente avant de mettre la main sur cette suite n'est donc plus très longue, puisqu'il faudra attendre un peu plus de deux semaines.
Pour accompagner cette annonce, le studio britannique FuturLab a publié une vidéo d'entraînement humoristique à destination des futurs nettoyeurs. L'occasion de rappeler que, dans Caldera County, la saleté ne dort jamais et que les joueurs auront du pain sur la planche.
Un contenu enrichi et toujours plus satisfaisant
Cette suite conserve l'esprit zen et apaisant du premier opus tout en introduisant de nombreuses nouveautés. FuturLab promet plus de missions, plus d'outils et des environnements encore plus variés :
- Une coopération repensée
- Les joueurs pourront désormais profiter d'un mode multijoueur en écran partagé ou en ligne. Jusqu'à quatre nettoyeurs peuvent collaborer simultanément, tout en profitant d'une progression partagée entre les sessions.
- Des environnements verticaux et dynamiques
- Avec l'ajout de l'abseiling (descente en rappel) et de la nacelle élévatrice, il sera possible d'accéder aux moindres recoins des bâtiments sans craindre de tomber. Les développeurs promettent des missions à plusieurs étapes où les zones se débloquent au fur et à mesure du nettoyage, ajoutant du rythme et de la variété.
- Un QG à personnaliser
- Les joueurs auront la possibilité de nettoyer et décorer leur base entre deux contrats. Le mobilier, les outils et même la disposition des objets pourront être ajustés pour refléter le style de chaque nettoyeur.
- Un mode Carrière plus complet
- Il proposera 38 missions inédites réparties dans des environnements aussi surprenants que délirants, d'un rétro roller disco à un énorme service à thé géant, en passant par des sites industriels et des campings boueux.
- Des outils et compagnons toujours plus attachants
- Les joueurs pourront améliorer leur arsenal avec de nouveaux savons, buses, nettoyeurs de surface et autres accessoires indispensables à une propreté parfaite. Et parce qu'un bon nettoyage ne se fait jamais seul, Ulysses et ses chatons feront leur retour en tant que compagnons adorables, toujours prêts à attirer l'attention, et à réclamer des caresses.
Enfin, FuturLab promet de conserver le ton décalé et l'ambiance apaisante qui ont fait le succès du premier épisode. PowerWash Simulator 2 s'annonce comme une version plus riche et plus accessible
, destinée autant aux nouveaux venus qu'aux fans de longue date. Rendez-vous dès le 23 octobre donc, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rappelons que le titre reste jouable grâce à sa démo
.
commentaire (1)
Dommage de le sortir a une période chargée, je n'aurai pas le temps d'y jouer....