PowerWash Simulator 2 est déjà jouable, mais n'a toujours pas de date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2025 à 18h16
FuturLab propose une première démo jouable de PowerWash Simulator 2. De nouvelles fonctionnalités, des outils inédits et un avant-goût de la personnalisation attendent les joueurs avant la sortie complète en 2025.
PowerWash Simulator 2 est déjà jouable, mais n'a toujours pas de date de sortie
FuturLab a choisi le 30 septembre 2025 pour offrir aux fans de nettoyage virtuel un premier aperçu de PowerWash Simulator 2. Disponible gratuitement sur Steam dès maintenant, cette démo permet de découvrir les nouvelles mécaniques de gameplay ainsi qu'une base personnalisable, en attendant la sortie du jeu prévue sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Une démo riche en contenu

La version d'essai propose deux missions jouables, le nettoyage d'un fourgon de déménagement et celui d'une installation publique. Ces niveaux mettent en lumière les premières nouveautés du titre, notamment une nouvelle génération de nettoyeurs haute pression avec les modèles Prime Vista 1500 et Urban X U1.

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Autre nouveauté notable, le savon moussant amélioré, pensé pour offrir une efficacité accrue contre les saletés les plus tenaces. Les joueurs peuvent aussi débloquer le SwirlForce Floor Cleaner, un outil spécialement conçu pour traiter rapidement les grandes surfaces planes.

Un Home Base à personnaliser

Au-delà des missions, cette démo introduit la possibilité de personnaliser sa Home Base. Les objets nettoyés peuvent être conservés et exposés, donnant un sentiment de progression et de personnalisation inédit dans la série.

FuturLab a même ajouté une touche de fantaisie avec la présence de chats à caresser, un détail qui fait déjà sourire la communauté.

Miniature vidéo

Un avant-goût avant la sortie complète

Si cette démo reste limitée, elle offre un échantillon représentatif des nouveautés de PowerWash Simulator 2. Le studio promet davantage d'outils, de niveaux et de fonctionnalités dans la version finale, dont la date de sortie précise sera annoncée prochainement.

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Le jeu est attendu en 2025 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Les joueurs peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits sur Steam pour ne rien manquer des prochaines annonces, et profiter de sa démo, donc.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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