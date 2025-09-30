PowerWash Simulator 2 est déjà jouable, mais n'a toujours pas de date de sortie

FuturLab propose une première démo jouable de PowerWash Simulator 2. De nouvelles fonctionnalités, des outils inédits et un avant-goût de la personnalisation attendent les joueurs avant la sortie complète en 2025.

Une démo riche en contenu











Un Home Base à personnaliser

Un avant-goût avant la sortie complète

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FuturLab a choisi le 30 septembre 2025 pour offrir aux fans de nettoyage virtuel. Disponible gratuitement sur Steam dès maintenant,ainsi qu'une base personnalisable, en attendant la sortie du jeu prévue sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.La version d'essai propose deux missions jouables,. Ces niveaux mettent en lumière les premières nouveautés du titre, notamment uneavec les modèles Prime Vista 1500 et Urban X U1.Autre nouveauté notable, le, pensé pour offrir une efficacité accrue contre les saletés les plus tenaces. Les joueurs peuvent aussi débloquer le, un outil spécialement conçu pour traiter rapidement les grandes surfaces planes.Au-delà des missions,. Les objets nettoyés peuvent être conservés et exposés, donnant un sentiment de progression et de personnalisation inédit dans la série.FuturLab a même ajouté une touche de fantaisie avec, un détail qui fait déjà sourire la communauté.Si cette démo reste limitée, elle offre. Le studio promet davantage d'outils, de niveaux et de fonctionnalités dans la version finale, dont la date de sortie précise sera annoncée prochainement.Le jeu est attendu en 2025 sur. Les joueurs peuvent déjà l'ajouter à leur liste de souhaits sur Steam pour ne rien manquer des prochaines annonces, et profiter de sa démo, donc.