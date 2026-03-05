Pokémon Vents et Vagues teasé de manière discrète dans Pokémon Pokopia ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mars 2026 à 16h10
Si la communauté Pokémon est en train de s'amuser sur Pokémon Pokopia, les regards les plus aguerris pourraient voir un petit détail lié aux jeux Pokémon Vents et Vagues au cours de leur aventure dans la peau de Métamorph.
Pokémon Vents et Vagues teasé de manière discrète dans Pokémon Pokopia ?
Le 27 février 2026, petits et grands dresseurs ont pu découvrir les toutes premières images de Pokémon Vents et Vagues, les deux jeux de la dixième génération. S'ils n'arriveront pas avant de longs mois entre les mains des joueurs, les deux titres ont déjà conquis le public avec leurs environnements tropicaux, leurs Pikachu tout bronzés et avec la révélation des 3 starters de cette nouvelle région. 

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Cependant, le trailer mis en ligne pour l'occasion ne serait pas le seul élément présentant les deux jeux. Alors que Pokémon Pokopia est disponible depuis quelques heures seulement, certains Métamorph très curieux auraient découvert un indice lié aux versions Vents et Vagues dans la simulation de vie des petits monstres.

Les Luminéons de Pokémon Vents et Vagues cachés dans une affiche de Pokémon Pokopia ?

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En réalisant leur test du jeu, les journalistes de VGC ont noté la présence d'une décoration étonnante sur l'un des murs de Pokémon Pokopia. Ceux-ci ont découvert une affiche représentant plusieurs Luminéons et des Écayons en train de nager dans un récif baigné de lumière. 

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Pour les collectionneurs du TCG Pokémon, l'affiche peut faire référence à la carte de Luminéon V alternatif présente dans l'extension Stars étincelantes. Mais pour d'autres, cette vision serait un clin d'œil à l'une des séquences du trailer de Pokémon Vents et Vagues. En effet, l'une d'elles montre les fonds marins de l'archipel que les dresseurs pourront explorer et un Luminéon est présent au premier plan. 

Une « tradition » présente dans de nombreux opus de la franchise

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Bien entendu, il peut s'agir d'une petite référence glissée pour amuser les joueurs de Pokémon Pokopia. Toutefois, le fait de glisser des indices sur les prochains jeux Pokémon a déjà été observé à plusieurs reprises par le passé. L'un des derniers exemples en date concerne un teaser des versions Écarlate et Violet dans les jeux Pokémon Épée et Bouclier


En effet, en visitant l'un des bâtiments du titre, les joueurs tombent sur une pièce dont l'accès est bloqué. Cependant, le détail troublant est visible sur le mur de cette pièce inaccessible. Le papier peint est décoré d'oranges et de raisins, qui sont les emblèmes des deux académies de la région de Paldea. Cette affiche aux Luminéons serait-elle donc bien un nouvel indice lié à Pokémon Vents et Vagues ? Seul l'avenir nous le dira…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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