Pokémon Vents et Vagues teasé de manière discrète dans Pokémon Pokopia ?



le 05 mars 2026 à 16h10 Publié par Justine Manchuelle le 05 mars 2026 à 16h10

Si la communauté Pokémon est en train de s'amuser sur Pokémon Pokopia, les regards les plus aguerris pourraient voir un petit détail lié aux jeux Pokémon Vents et Vagues au cours de leur aventure dans la peau de Métamorph.