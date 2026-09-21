Un MMO Pokémon proposé bien après les opus Vents et Vagues ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 septembre 2026 à 16h05
Et si la licence Pokémon était en train de préparer l'un des virages les plus importants de son histoire ? Alors que Pokémon Vents et Vagues sont attendus par les joueurs, une source proche de Nintendo évoque un projet encore plus ambitieux.
Un MMO Pokémon proposé bien après les opus Vents et Vagues ?

Franchise de RPG depuis ses débuts, Pokémon a proposé de nouvelles expériences au fil des ans à sa communauté. La licence s'est essayé aux puzzle-games, aux jeux de combat avec Pokken Tournament, aux MOBA avec Pokémon UNITE et aux expériences sur mobile. Mais dans l'ombre, elle pourrait être en train de développer un jeu que les dresseurs réclament depuis plusieurs années.

Le MMO Pokémon actuellement en cours de développement ?

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La prochaine sortie majeure pour la franchise est le duo de jeux Pokémon Vents et Vagues, prévu pour 2027 sans date précise à l'heure actuelle. Cependant, la rumeur d'un MMO dans le monde de Pokémon circule en ligne depuis plusieurs mois. Le 20 septembre 2026, le compte X de Dexerto a partagé une publication sur ce sujet, en précisant que ce jeu serait bel et bien en développement. 

Plus étonnant encore, une potentielle fenêtre de lancement est même déjà évoquée. Citant Centro leaks (un compte spécialisé dans les rumeurs et les informations sur Pokémon), le compte Dexerto précise que ce MMO prenant place dans l'univers des petits monstres pourrait être lancé après la 11e génération de jeux principaux. Cela signifie que le titre arriverait après Pokémon Vents et Vagues représentant la 10e génération de créatures, mais aussi après les jeux principaux qui les remplaceront.

Un jeu lancé après la 11e génération, mais proposant des mécaniques de MMO dès les opus Vents et Vagues ? 

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Si l'idée a tout pour séduire les joueurs de longue date, l'information reste une rumeur. Tant qu'elle n'a pas été officialisée par Nintendo ou The Pokémon Company, il faut considérer que le projet n'existe pas. Malgré tout, une autre rumeur relayée par Dexerto suggère que des quêtes de style MMO seraient présentes dans les jeux Pokémon Vents et Vagues

Cette idée, combinée à l'univers qui s'est étoffé en 30 ans en ajoutant de nouvelles régions, de nouveaux environnements et de nouvelles créatures rend plausible la création d'un jeu de ce type. Mais il faut maintenant attendre des informations officielles pour savoir si cette théorie est vraie ou s'il s'agit d'un simple fantasme de la communauté. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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