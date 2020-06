Pokémon Unite : Un MOBA annoncé sur Switch et mobile

Pokémon Unite, un nouveau jeu Pokémon a été révélé ce 24 juin. Il s'agit d'un MOBA à destination de la Nintendo Switch et des mobiles.

Un nouveau Pokémon annoncé le 24 juin

Le Pokémon Presents de ce 24 juin était attendu par de nombreux amoureux de la licence. Si certaines rumeurs évoquaient un possible nouveau Pokémon Let's Go , c'est finalement un tout autre jeu qui a été officialisé.À l'instar de League of Legends , deux équipes de cinq joueurs s'affronteront, lesquels devront avant le début de la partie sélectionner un Pokémon. Le but du jeu est somme toute assez simple : partir de son camp, rencontrer et battre les adversaires se trouvant sur votre chemin pour arriver dans le camp adverse et le détruire tout en capturant certains points. Vous pouvez découvrir les premières images dans la vidéo ci-dessous. Un premier aperçu des Pokémon jouables (qui devraient être très nombreux) et de l'arène sur laquelle se dérouleront les combats, ont été brièvement montrés.est développé par Tencent et sa filiale TiMi Studios.. Il supportera le cross-play, c'est-à-dire que les joueurs pourront jouer ensemble, quelle que soit la plateforme.