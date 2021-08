Pokémon UNITE annonce Tortank et date son arrivée

2 500 000 préinscriptions → Unite license de Pikachu

5 000 000 préinscriptions → Holowear spécial Pikachu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour le plus grand bonheur des joueurs, Pokémon UNITE a dévoilé sur les réseaux sociaux la date de parution de l'un des Pokémon les plus emblématiques de la licence,. Bien qu'il n'était pas présent lors de la présentation du jeu mettant en lumière sa bande-annonce dans le cadre de la prochaine mise à jour.À l'occasion de son annonce,en a profité pour partager un court extrait des attaques qu'il sera susceptible de lancer, et comme son nom l'indique, il fera partie des Pokémon tanks. Parmi ses attaques, nous retrouverons sa célèbre prise Surf, ou encore Hydro-Canon.Par ailleurs, comme mentionné dans la vidéo,. Nous aurons très certainement plus de détails sur ses capacités dans les jours à venir.Pour rappel,, bien que les développeurs ont précisé que cette date est susceptible de changer. Vous pouvez si vous le désirez vous préinscrire dès à présent afin de ne pas rater sa sortie.D'autre part, afin de motiver les joueurs, le studio a annoncé des bonus à gagner au travers de plusieurs paliers de préinscription franchis :Pour procéder à votre préinscription, vous retrouverez toutes les étapes à suivre juste ici