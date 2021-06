Pokémon UNITE : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Qu'est ce que Pokémon UNITE ?

Quand sortira Pokémon UNITE ?

Sur quelles plateformes Pokémon UNITE sera jouable ?

Quel est le prix de Pokémon UNITE ?

Bande-annonce et gameplay Pokémon UNITE

En juin 2020, nous avions appris que Nintendo, The Pokémon Company et Tencent travaillaient sur un MOBA à la sauce Pokémon. Un an plus tard, de nouvelles informations ont été dévoilées, permettant d'en savoir plus sur ce jeu attendu par de nombreux joueurs.Afin que vous ne soyez pas perdu en vue de la sortie de, nous revenons sur tout ce qu'il faut savoir à son sujet, allant de la date de sortie au gameplay en passant par son prix et les plateformes sur lesquelles il est jouable.Comme nous vous le disions ci-dessus,est un MOBA, à l'instar de League of Legends. C'est-à-dire qu'il opposera deux équipes, composées de 3 à 5 joueurs, chaque joueur contrôlant un Pokémon unique, doté de compétences qui lui sont propres. Le but est de mettre K.O. vos adversaires et ainsi récupérer l'énergie Æos qu'ils laissent tomber. Cette énergie doit être apportée sur des points d'objectifs adverses, dans le but d'être l'équipe qui en a récolté le plus à la fin de la partie.Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste de tous les Pokémon jouables ici Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été donnée, mais nous savons qu'il arrivera en juillet sur Nintendo Switch et quelques semaines plus tard, en septembre, sur mobiles. Nous devrions avoir de plus amples informations dans les semaines qui arrivent.ne sera jouable que sur Nintendo Switch et appareils mobiles. Aucune autre plateforme ne devrait accueillir le MOBA.La bonne nouvelle est quesera disponible en free-to-play, ce qui veut dire que tout le monde pourra tenter l'expérience. Cependant, du contenu pourra être acheté, comme un Passe de combat, dans le but de récupérer des skins. Toutefois, tout le contenu payant ne sera que d'ordre cosmétique, aucun avantage in-game ne pourra en être tiré.Nous avons récemment eu le droit à une belle bande-annonce, mêlant cinématique et gamplay, permettant à celles et ceux qui ne connaissaient pas encore le titre de faire sa découverte. Vous pouvez la retrouver ci-dessous.Notez que l'article sera mis à jour dès lors que de nouvelles informations seront partagées à propos de Pokémon UNITE