Pokémon UNITE partage sa date de sortie sur mobile

Quand sort Pokémon UNITE sur mobile ?

2 500 000 préinscriptions → Unite license de Pikachu

5 000 000 préinscriptions → Holowear spécial Pikachu

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!



#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!

Pre-register for special rewards!

Disponible depuis un petit mois sur Nintendo Switch, il était prévu que, le MOBA qui a vite séduit les joueurs, arrive quelques semaines plus tard sur nos téléphones, courant septembre. À l'occasion d'un Pokémon Presents qui s'est tenu ce 18 août, nous avons eu le droit à des informations plus précises, avec une date de sortie.. Toutefois, il est indiqué que cette date est susceptible d'être modifiée, si les développeurs se rendent compte que cette version n'est pas encore prête et a besoin de temps. Si vous ne souhaitez cependant pas manquer sa sortie, vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire. D'ailleurs, le studio encourage les joueurs à se préinscrire, puisque si certains paliers sont franchis, des bonus pourront être récupérés :Pour vous préinscrire, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée de votre store. Vous pouvez le faire en cliquant sur les images ci-dessous, si vous êtes sur mobile.Sachez que cette arrivée sur mobiles ne se fera pas seule, puisque pour marquer le coup, deux nouveaux Pokémon jouables seront introduits., qui rejoindront donc le roster qui a récemment été agrémenté de Leuphorie.Comme prévu, le cross-play sera activé, tout comme la cross-progression. En d'autres termes, il sera possible de jouer entre Switch et mobile, mais aussi de reprendre sa progression si vous avez commencé sur Switch et que vous souhaitez jouer sur votre téléphone. Rendez-vous le 22 septembre pour découvrir. En attendant, notre tier list est disponible ici