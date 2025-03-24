Pokémon : Le coffret collector Team Rocket enflamme les précommandes



le 24 mars 2025 à 15h35 Publié par Florian Lelong le 24 mars 2025 à 15h35

Le phénomène Pokémon frappe une nouvelle fois très fort au Japon. À l'occasion de la sortie imminente du set de cartes « The Glory of Team Rocket », un coffret collector exclusif est devenu en quelques heures l'objet le plus recherché par les fans du monde entier.