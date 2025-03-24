Pokémon : Le coffret collector Team Rocket enflamme les précommandes

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 mars 2025 à 15h35
Le phénomène Pokémon frappe une nouvelle fois très fort au Japon. À l'occasion de la sortie imminente du set de cartes « The Glory of Team Rocket », un coffret collector exclusif est devenu en quelques heures l'objet le plus recherché par les fans du monde entier.
Pokémon : Le coffret collector Team Rocket enflamme les précommandes

Le coffret Team Rocket déjà culte avant même sa sortie

Comme vous le savez déjà, le 18 avril prochain sortira au Japon l'extension tant attendue « The Glory of Team Rocket » du Jeu de Cartes Pokémon. Pour célébrer cet événement majeur, The Pokémon Company a révélé un produit collector extrêmement limité, vendu uniquement dans les Pokémon Centers japonais ainsi que sur leur boutique en ligne officielle.
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Ce coffret premium baptisé « Attache Case Set » s'annonce déjà comme l'un des objets les plus convoités par les collectionneurs. Il contiendra notamment :
  • 30 boosters de la nouvelle extension Team Rocket,
  • Un paquet de 64 protège-cartes (sleeves),
  • Une boite de rangement pour cartes en simili cuir,
  • Une grande boîte de stockage pour cartes,
  • Une boite à dés et marqueurs de dégâts,
  • Un tapis de jeu exclusif accompagné de son étui,
  • Potentiellement une carte promotionnelle exclusive (non confirmée pour l'instant).
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Une référence au prestigieux coffret anniversaire de 2016

Ce qui explique l'engouement massif autour de ce coffret, c'est son lien évident avec le très recherché « Pokémon TCG 20th Anniversary Team Rocket Special Case » sorti en 2016.

Ce dernier, en plus d'accessoires collector, proposait des cartes promotionnelles exclusives et atteint aujourd'hui une cote dépassant régulièrement les 30 000 euros, en état neuf. Cette dimension historique pousse donc les collectionneurs à anticiper une explosion rapide du prix de revente de cette nouvelle édition limitée.
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Des prix multipliés par plus de dix avant même la sortie

Alors que le coffret est initialement vendu aux alentours de 100 euros, on trouve déjà sur les plateformes de revente comme eBay des précommandes atteignant des sommes astronomiques, atteignant quasiment la barre des 1500 euros. La rareté extrême des produits Pokémon exclusifs au Japon motive les collectionneurs internationaux à payer des prix très élevés pour s'assurer d'obtenir ce futur objet de collection incontournable.

caseebay

L'extension Team Rocket bientôt disponible en Occident

Pour ceux qui n'auront pas la chance de mettre la main sur ce coffret exclusif, la bonne nouvelle est que l'extension « The Glory of Team Rocket » arrivera bientôt en version française dans le set international « Rivalités Destinées ». Le nouveau set mettra à l'honneur les Pokémon emblématiques de la Team Rocket et ceux de Giovanni, promettant de nouvelles cartes très recherchées par les fans du monde entier.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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